प्रोफेसर को किडनैप कर बनाया न्यूड वीडियो! 25 लाख की फिरौती मांगने वाला CF जवान आखिर कैसे कर रहा था 'काला धंधा'?

Janjgir Champa Professor Kidnapping Case: झछत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, कुछ लोगों ने एक प्रोफेसर को धोखे से अगवाकर उसका न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. इतना ही नहीं उन्होंने प्रोफेसर से 25 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी. वहीं प्रोफेसर की सूझबूज से पुलिस ने गैंग सरगना समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था. खास बात यह है कि इसमें ब्लैकमेलिंग गैंग का मास्टर माइंड एक सीएफ जवान भी निकला.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रोफेसर की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे गैंग सरगना सीएफ जवान के पास पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक बाइक और पांच मोबाइल फोन भी जब्त किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर पहुंचे पीड़ित फ्रोफेसर रामकुमार सिंह कंवर ने 1 दिसंबर को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई.

आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला

वहीं प्रोफसर ने बताया कि 28 नंबर को कुछ लोगों ने उन्हें फोन कर उसे खरौद बुलाया और उसके बाद अगवा कर आरोपियों ने फिरौती के लिए पैसों के लिए प्रोफेसर का न्यूज वीडियो बनाया. मामले को गंभीरता से देखते हुए अधीक्षक के निर्देश पर शिवरीनारायण पुलिस थाने की अलग-अलग टीमों को आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश देनी शुरू की. एएसपी उमेश कुमार कश्यप और SDOP चांपा के नेतृत्व में सभी आरोपियों को धर-दबोचा. हिरासत में कड़ाई से की गई पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया.

चार आरोपियों को भेजा जेल

बता दें कि लूटपाट, अपहरण और फिरौती मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर बीएनएस की धारा 140(2), 308(2), 309(6), 61(2) के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया है. इनमें करन दिनकर, अरुण मनहर, श्यामजी सिन्हा, कार्तिकेश्वर रात्रे शामिल हैं. वहीं नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है. बता दे

