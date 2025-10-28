Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2978330
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस

Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा जिले में कोरोना काल से बंद पड़ी सिटी बस सेवा जल्द ही पुनः शुरू होगी. डिप्टी सीएम अरुण साव ने जिले के दौरे पर जनता को कहा कि जल्द सिटी बस का संचालन होगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस

Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा जिले के लोगों को जल्द ही सिटी बस सेवा की बड़ी सौगात मिलने वाली है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने जांजगीर दौरे के दौरान यह घोषणा की कि राज्य के अन्य जिलों की तरह जांजगीर-चांपा में भी सिटी बस सेवा का पुनः संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा. यह आश्वासन जिले की जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि 2015 में शुरू हुई 10 सिटी बसों की सेवा कोरोना काल के बाद से पूरी तरह से बंद पड़ी है.

जांजगीर-चांपा को जल्द मिलेगी सिटी बस की सौगात
दरअसल जांजगीर चांपा जिले में 2015 से 10 सिटी बसें चल रही थीं. लेकिन COVID-19 महामारी के बाद सभी बसें बंद हो गईं, जिससे नैला बस स्टैंड पर सिटी बस कबाड़ हो गई. नैला बस स्टैंड पर पांच सिटी बसें खड़ी थीं लेकिन बदमाशों ने उनमें आग लगा दी.  इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने ZEE मीडिया से खास बातचीत में कहा कि जांजगीर-चांपा जिले में जल्द ही सिटी बस सेवा का पुनः संचालन किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जिले की जनता की इस मांग को गंभीरता से ले रही है और लगभग सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. प्रशासन द्वारा नए प्रस्ताव भेजे गए हैं और मरम्मत के लिए फंड स्वीकृत किया गया है. जल्द ही जिले की जनता को फिर से सिटी बस सुविधा मिलेगी.

सिटी बस सर्विस की हालत खराब
बता दें कि जांजगीर-चांपा जिले में सिटी बस सर्विस की हालत बहुत खराब है. आठ साल पहले शुरू हुई 10 सिटी बसें पिछले चार साल से बंद हैं. बसें टर्मिनल पर लावारिस पड़ी हैं, और उनके कई पार्ट्स चोरी हो गए हैं. COVID-19 महामारी के बाद इन बसों का चलना बंद हो गया. जिला हेडक्वार्टर में दो कॉलेज हैं और बड़ी संख्या में छात्र और गांव के लोग कलेक्टर और SP के ऑफिस आते हैं. जब से सिटी बसें बंद हुई हैं, ऑटो और बस ड्राइवर बहुत ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. (रिपोर्ट- जितेंद्र कंवर)

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

janjgir champa newschhattisgarh news

Trending news

mp news today
MP-CG News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, छग में वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल
mp news
MP में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें प्रोसेस
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी जलीं
mp news
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत,न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब
mp news
MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करें और जानें कौन-सी कंपनी ने बनाई दवा
jabalpur news
चलती ट्रेन में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू
jhabua news
शक की सुई मुड़ी और... हत्यारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार! पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा
bhopal news
कोलार में बनेगी सीमेंट-कांक्रीट फोरलेन सड़क! 31 अक्टूबर को होगा भूमिपूजन
bhopal news
इंस्टाग्राम के वर्क फ्रॉम होम ऑफर में कोलार की गृहणी फंसी, गंवाए 11 लाख रुपये
Bilaspur News
छठ पूजा को लेकर बिलासपुर में बवाल; छत्तीसगढ़िया संगठनों ने क्यों जताया विरोध?