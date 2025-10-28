छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस

Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा जिले के लोगों को जल्द ही सिटी बस सेवा की बड़ी सौगात मिलने वाली है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने जांजगीर दौरे के दौरान यह घोषणा की कि राज्य के अन्य जिलों की तरह जांजगीर-चांपा में भी सिटी बस सेवा का पुनः संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा. यह आश्वासन जिले की जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि 2015 में शुरू हुई 10 सिटी बसों की सेवा कोरोना काल के बाद से पूरी तरह से बंद पड़ी है.

जांजगीर-चांपा को जल्द मिलेगी सिटी बस की सौगात

दरअसल जांजगीर चांपा जिले में 2015 से 10 सिटी बसें चल रही थीं. लेकिन COVID-19 महामारी के बाद सभी बसें बंद हो गईं, जिससे नैला बस स्टैंड पर सिटी बस कबाड़ हो गई. नैला बस स्टैंड पर पांच सिटी बसें खड़ी थीं लेकिन बदमाशों ने उनमें आग लगा दी. इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने ZEE मीडिया से खास बातचीत में कहा कि जांजगीर-चांपा जिले में जल्द ही सिटी बस सेवा का पुनः संचालन किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जिले की जनता की इस मांग को गंभीरता से ले रही है और लगभग सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. प्रशासन द्वारा नए प्रस्ताव भेजे गए हैं और मरम्मत के लिए फंड स्वीकृत किया गया है. जल्द ही जिले की जनता को फिर से सिटी बस सुविधा मिलेगी.

सिटी बस सर्विस की हालत खराब

बता दें कि जांजगीर-चांपा जिले में सिटी बस सर्विस की हालत बहुत खराब है. आठ साल पहले शुरू हुई 10 सिटी बसें पिछले चार साल से बंद हैं. बसें टर्मिनल पर लावारिस पड़ी हैं, और उनके कई पार्ट्स चोरी हो गए हैं. COVID-19 महामारी के बाद इन बसों का चलना बंद हो गया. जिला हेडक्वार्टर में दो कॉलेज हैं और बड़ी संख्या में छात्र और गांव के लोग कलेक्टर और SP के ऑफिस आते हैं. जब से सिटी बसें बंद हुई हैं, ऑटो और बस ड्राइवर बहुत ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. (रिपोर्ट- जितेंद्र कंवर)

