सावधान! Stock Market के नाम पर 6 करोड़ की ठगी, जशपुर में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला

Jashpur Stock Market Scam: जशपुर जिले के पत्थलगांव में करीब 6 करोड़ रुपये का बड़ा ठगी मामला सामने आया है. ठगों ने 'शेयर ट्रेडिंग' और 'कृषि प्रोडक्ट्स' के नाम पर लोगों से निवेश कराया और पोंजी स्कीम के जरिये उन्हें फंसाया. कुछ महीनों तक ब्याज देने के बाद कंपनी फरार हो गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:22 PM IST
Stock Market के नाम पर 6 करोड़ की ठगी
Stock Market Fraud: जशपुर के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में एक बड़ा निवेश घोटाला सामने आया है, जहां लोगों से करीब 6 करोड़ रुपये की ठगी की गई है. बताया जा रहा है कि ठगों ने 'कृषि प्रोडक्ट्स' और 'शेयर ट्रेडिंग' के नाम पर लोगों को रोजाना 1% ब्याज का लालच दिया. शिकायतकर्ता जागेश्वर लाल यादव समेत कई निवेशकों ने बताया कि शुरू में कंपनी के लोग बहुत भरोसेमंद लगे और उन्होंने छोटी रकम पर ब्याज भी दिया, जिससे सभी को यकीन हो गया कि ये असली कंपनी है.

लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक कंपनी ने ब्याज देना बंद कर दिया और सभी प्रतिनिधि फरार हो गए. मामला सामने आने पर एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पत्थलगांव पुलिस ने ‘सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन’ कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस ने धारा 420, 120(बी) और 34 के तहत केस दर्ज किया और जांच शुरू की.

आरोपियों की तलाश जारी
जांच में सामने आया कि यह पोंजी स्कीम थी, जिसमें पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसों से ब्याज दिया जाता था. जैसे ही नए लोग निवेश करना बंद कर देते हैं, पूरा सिस्टम ढह जाता है. पुलिस ने जांजगीर-चांपा और शक्ति जिलों से दो मुख्य आरोपियों हरिशरण देवांगन और संतोष कुमार साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बाकी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी तलाश जारी है.

पुलिस ने की लोगों से अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आकर्षक निवेश योजना में बिना जांच-पड़ताल पैसा न लगाएं. ऐसे मामलों में जल्द मुनाफे का झांसा देने वाले अक्सर ठग निकलते हैं. अगर किसी संदिग्ध कंपनी या व्यक्ति की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें. पुलिस ने कहा है कि अब ऐसे फर्जी निवेश गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

