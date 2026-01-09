Advertisement
iPhone के लिए चोर बनी 21 साल की युवती, खुद के ही घर में लगाई करोड़ों की सेंध; प्रेमी को गिफ्ट की 25 लाख की कार

CG News: एक आईफोन की लालच ने 21 साल की युवती को चोर बना दिया. युवती ने लग्जरी फोन की लालच में लगातार बड़े हाछ मारे. उसने अपने घर से ही करोड़ों की चोरी की है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:27 PM IST
Crime News Jashpur: छत्तीसगढ़ के जशपुर से सनसनीखेज चोरी का खुलासा हुआ है. यहां एक 21 वर्षीय युवती ने आईफोन की चाह में करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया है. इस पूरे वारदात में युवती अकेले नहीं थी इसमें उसके कुछ दोस्त और प्रेमी का भी हाथ रहा है. युवती ने खुद इस बात तो कबूला है कि आईफोन के लालच ने उसे चोर बना दिया. 

क्या है पूरा मामला
नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केराडीह रैनीडांड का है जहां घटना की शुरूआत जिला परिवहन अधिकारी विजय निकुंज के पैतृक घर में हुई  करोड़ों की चोरी से होती है. पुलिस ने चोरी का खुलासा किया और बताया कि इतना लंबा हाथ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आरटीओ की 21 साल की भतीजी मिनल निकुंज है. मिनल ने अपने बॉयफ्रेंड और साथियों के साथ मिलकर करोड़ों की हेराफेरी की है. 

आईफोन के लिए डोल गया मन
मिनल निकुंज, जशपुर में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और किराए के मकान में रहती थी, अप्रैल के महीने में अपने घर गई थी जहां घर की सफाई के दौरान अपने बड़े पिताजी के कमरे में लाखों रुपये देखकर होश खो बैठी और उसने पहली बार आईफोन खरीदने के लिए 2 लाख रुपये की चोरी की.  फिर दूसरी बार 3 लाख और निकाले. लालच बढ़ा तो मई 2025 में बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान के उकसावे पर पूरा सूटकेस ही उठा लिया, जिसमें 15 लाख कैश और सोने के बिस्किट और जेवरात थे.

प्रमी को गिफ्ट की कार
धीरे-धीरे लालच बढ़ता गया. मीनल ने मई 2025 में अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी के पैसे से रायपुर में विला बुक कर दो दिन तक पार्टियां मनाईं और 5 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए. इतना ही नहीं कैश खत्म होने पर सोने के कुछ बिस्किट ओड़िसा के राउरकेला में 35 लाख में बेचे. जिससे मिनल ने अपने बॉयफ्रेंड अनिल को 25 लाख की लग्जरी हरियर कार गिफ्ट की. कुल 50 लाख से ज्यादा कैश मौज-मस्ती और पार्टियों में उड़ा दिए. 

ऐसे पकड़े गए शातिर चोर
कहानी में ट्वीस्ट तब आया जब चोरी वाला सूटकेस भी चोरी हो गया.  सूटकेस में  3 किलो से ज्यादा सोना था. एक दिन मुखबिर और टेक्निकल टीम की मदद से मिनल और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को रांची के होटल से पकड़ा गया. बाद में उनके साथियों अभिषेक इंदवार, लंकेश्वर बड़ाईक और अलीशा भगत को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस रिमांड पर आरोपियों की निशानदेही से एक हरियर कार, 86 हजार नकद, सोने के बिस्किट (100g, 50g, 20g), मंगलसूत्र, सोने का कड़ा, 1 आईफोन और 4 एंड्रॉयड फोन बरामद किए गए हैं. कुल बरामदगी की कीमत करीब 51 लाख 82 हजार रुपये आंकी गई है.सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305(A) के तहत केस दर्ज है. रिपोर्ट: शिव प्रताप सिंह राजपूत, जशपुर

