जशपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रेलर से टकराई कार, 5 लोगों की मौके पर मौत

Jashpur News: जशपुर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. दुलदुला थाना क्षेत्र के पतराटोली में एक तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रेलर से जा टकराई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई.

Dec 07, 2025, 10:34 AM IST
Jashpur Road Accident News:  छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ. दुलदुला पुलिस स्टेशन इलाके के पतराटोली गांव के पास एक तेज़ रफ़्तार कार खड़ी ट्रेलर से ज़ोरदार तरीके से टकरा गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखचे उड़ गए और उसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

5 लोगों की मौके पर मौत
दरअसल, जशपुर ज़िले के दुलदुला पुलिस स्टेशन इलाके के पतराटोली में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको चौंका दिया है. बताया जा रहा है कि एक कार खड़ी ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद इलाके में सन्नाटा और मातम छा गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दुलदुला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी. पुलिस मृतकों की पहचान करने और हादसे के कारणों की जांच करने में जुटी है.

एक ही गांव के रहने वाले थे सभी
दुलदुला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मृतकों के परिवारों से संपर्क करने और उनकी पहचान करने की कोशिशें जारी हैं. बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे. पुलिस ने शवों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकालकर पोस्ट-मॉर्टम के लिए दुलदुला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है.

jashpur newschhattisgarh news

