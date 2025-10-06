अपहरण या साजिश? CM के गृह जिले से युवक लापता, पिता से मांगी फिरौती…लोकेशन देख पुलिस का चकराया माथा

Bilaspur Kidnapping News: बिलासपुर से अजब-गजब खबर सामने आई है. यहाँ सीएम साय के गृह जिले जशपुर का एक युवक पिछले कई दिनों से लापता है. अब तक युवक का कुछ अता-पता नहीं लग पाया है. हैरानी की बात यह है कि उसने कई बार अपने पिता के नंबर पर कॉल कर 10 लाख रुपये फिरौती के तौर पर मांग की है. मामले में हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है. युवक की तलाश के लिए सीएम हाउस से भी पुलिस को फोन जा चुका है, लेकिन वर्तमान हालात देखकर यह नहीं पता चल पा रहा कि मामला सचमुच अपहरण का है या कोई सोची-समझी साजिश!

बिलासपुर से युवक लापता

मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है जहाँ पिछले करीब 10 सालों से संजय यादव नाम का युवक बिलासपुर के कस्तूरबा नगर में किराए से रह रहा था. युवक यहीं पर पढ़ाई और काम भी करता था. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से युवक का अता-पता नहीं है. सीएम हाउस से पुलिस को जब तक कॉल नहीं गया था तब तक पुलिस भी इस मामले से नज़र हटाए थी.

अपहरण या कोई साजिश

सीएम हाउस से कॉल के बाद पुलिस युवक की तलाश में एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुई है. टी.आई. सिविल लाइन एस.आर. साहू ने बताया कि हाल ही में युवक ने अपने पिता को कॉल कर अपने अपहरण की बात बताई है. उसने बताया कि उसे 10 लोगों ने अपहरण (किडनैप) कर लिया है और फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपये की मांग (डिमांड) कर रहे हैं. हालांकि, जब युवक से बैंक खाते के बारे में पूछा गया तो उसने अपने ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहा.

लोकेशन बदल रहा, फोन ऑन-ऑफ हो रहा

सीएम हाउस की सख्ती के बाद सक्रिय हुई साइबर सेल ने युवक के फोन को ट्रेस किया. पता चला कि उसका फोन बार-बार ऑन-ऑफ हो रहा है, लोकेशन बदल रहा है. पुलिस का कहना है कि ऐसा होने पर उनकी जांच (इनवेस्टिगेशन) भटक रही है. अब इस अनोखे केस में पुलिस तकनीकी जांच, बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए जवाब तलाश रही है. वहीं, मामले के अनेकों पहलुओं को गौर से जोड़ने पर यही सवाल खड़ा हो रहा कि यह वाकई अपहरण केस है या फिर युवक खुद अपने अपहरण की कहानी रच रहा है. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर.

