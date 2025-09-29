न देवी-न देवता! नवरात्रि में राक्षस महिषासुर की होती है पूजा, जानिए असुर समुदाय की कहानी

Jashpur Asur Tribe: पूरा देश नवरात्रि के रंग में डूबा हुआ है. हर तरफ माता के जयकारे गूंज रहे हैं. नवरात्रि के दौरान लोग बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक ऐसी परंपरा देखने को मिलती है, जहां पर नवरात्रि में देवी की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि महिषासुर को पूर्वज मानकर उसकी पूजा करते हैं. आइए इसके पीछे की वजह के बारे में विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, जशपुर में एक विशेष जनजाति समुदाय के लोग देवी दुर्गा की पूजा से परहेज करते हैं. माना जाता है कि यहां पर लोग महिषासुर की पूजा अर्चना करते हैं. उनका मानना है कि महिषासुर कोई असुर नहीं थे. इसी वजह से महिषासुर की अनोखे ढंग से पूजा करते हैं. इसके अलावा, इस जनजाति के लोग अपनी परंपरा को गर्व के साथ निभाते हैं. बताया जाता है कि इस समुदाय के लोग काफी छुआछूत के शिकार हैं, जहां गांव में इनका छुआ हुआ पानी भी कोई नहीं पीता है.

नवरात्रि में नहीं होते शामिल

बता दें कि इस समाज के लोग जशपुर के मनोरा विकासखंड में रहते हैं, जो खुद को महिषासुर का वंशज बताते हैं. उनका मानना है कि उनके पूजनीय महिषासुर का वध छल द्वारा किया गया था. इस समाज के लोगों का कहना है कि मां दुर्गा ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर का वध किया था. वहीं इन लोगों का यह भी मानना है कि महिषासुर एक महान योद्धा थे, जिन्होंने स्त्रियों पर कोई भी अत्याचार नहीं किया है. इस लिए देवी दुर्गा ने इसी का फायदा उठाया और महिषासुर की हत्या कर दी थी. यही वजह है कि इस समुदाय के लोग नवरात्रि में शामिल नहीं होते हैं. बताया जाता है, कि इन नौ दिनों तक ये लोग शोक मनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े गर्व से निभाते हैं परंपरा

वहीं इस समुदाय के लोग आज भी इसे अपनी परंपरा को बड़े ही गर्व के साथ निभाते हैं. लेकिन ये लोग सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इन लोगों का छुआ पानी तक नहीं पीते हैं. यह विरोधाभास इस समुदाय की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जहां वे एक तरफ अपनी अनूठी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ भेदभाव का दंश झेल रहे हैं. वह खुद को असुर समुदाय कहलाने से कोई गुरेज नहीं करते हैं. बता दें कि यह लोग हाड़ीकोना, जरहापाठ, बुर्जुपाठ और दौनापठा जैसी जगहें पर रहते हैं. दीपावली और होली पर भी महिषासुर की पूजा करते हैं. (नोटः यहां दी गई जानकारी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. इन तथ्यों की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है.)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "जशपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!