जादू-टोना के शक में रूह कंपाने वाली वारदात, भतीजे ने बुआ को कुल्हाड़ी से काटा, फूफा पर भी किया हमला

Jashpur News-जशपुर में एक युवक ने अपनी बुआ को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने बुआ की हत्या करने के बाद फूफा पर भी वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक को शक था कि उसकी बुआ बच्चों पर तंत्र-मंत्र करती है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:16 PM IST
जादू-टोना के शक में रूह कंपाने वाली वारदात, भतीजे ने बुआ को कुल्हाड़ी से काटा, फूफा पर भी किया हमला

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जादू-टोना के शक में भतीजे ने अपनी बुआ को कुल्हाड़ी से काट डिला. इस हमले में बुआ की मौके पर ही मौत हो गई. युवक ने फूफा पर भी हमला किया, लेकिन वह बच गया. हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपी पेशे से मजदूर है. पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार को आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था. 

तंत्र-मत्र का था शक
यह मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है. आरोपी का नाम मुकेश पहाड़ी है, वो ग्राम जामुन जोबला में अपने परिवार के साथ रहता है. पिछले कुछ दिनों से उसके बच्चों की तबीयत खराब रह रही थी. उसे शक था कि उसकी बुआ ने बच्चों पर तंत्र मंत्र किया है. 21 अक्टूबर की शाम को पकंज पहाड़ी और पत्नी सुखाड़ी पहाड़ी गांव के व्यक्ति के घर से हंडिया पीकर लौट रहे थे, इसी दौरान पत्नी पेशाब करने के लिए रुकी. इसी दौरान पंकज का भतीजा मुकेश पहाड़ी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और सुखाड़ी के गले पर वार कर दिया.

गले पर किया वार, खून बहने से मौत
अपनी बुआ पर हमला करने बाद आरोपी मुकेश ने फूफा पंकज पर बी हमला किया, जिससे उसके दाहिने पैर पर घुटने में चोट आई. पंकज डरकर वहां से भाग निकला. कुछ देर के बाद जब वह वापस आया तो देखा की पत्नी की खून बहने से मौत हो चुकी थी. पंकज ने पुलिस को बताया कि उसका और मुकेश के परिवार के बीच खेत की जमीन को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था. उसे शक था कि इसी वजह से मुकेश ने अपनी बुआ की हत्या की है.

आरोपी ने जुर्म कबूल किया 
इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस को उसने बताया कि उसका अपने फूफा और बुआ के साथ खेती की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. पिछले कुछ दिनों से उसके बच्चों की तबीयत खराब रह रही थी. उसे अपनी बुआ पर शक हुआ कि उसने ही बच्चों पर तंत्र-मंत्र किया है. इस वजह से उसने बुआ को मार डाला. 

