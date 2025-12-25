Advertisement
Christmas Day Special: छत्तीसगढ़ के इस जिले में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, सिर्फ एक बींब के सहारे खड़ा है, जानिए खासियत

Christmas Day Special: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी में स्थित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च क्रिसमस 2025 पर आस्था के रंगों से सजाया गया. इस चर्च की नींव 1962 में रखी गई थी. चलिए जानते हैं इस चर्च की खासियत...

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:13 AM IST
Christmas Day Special 2025: आज 25 दिसंबर है यानि क्रिसमस डे है. क्रिसमस के इस खास मौके पर हर जगह बाज़ार सजे हुए हैं. खुशी का माहौल है. जशपुर में भी क्रिसमस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यहां ईसाई समुदाय के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. बता दें कि जशपुर में ही एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, जिसे महागिरिजाघर (ग्रेट कैथेड्रल) के नाम से जाना जाता है. महागिरिजाघर वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है. यह विशाल इमारत एक ही बींब पर खड़ी है. इस इमारत में नंबर 7 का खास महत्व है. इसके अलावा इस चर्च में एक बार में 10,000 श्रद्धालु बैठ सकते हैं.

जशपुर में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च
दरअसल, जशपुर ज़िले के कुनकुरी में स्थित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च क्रिसमस 2025 पर शानदार रोशनी और आस्था के जीवंत रंगों से जगमगा उठा. कुनकुरी कैथेड्रल में क्रिसमस का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्रिसमस की पूर्व संध्या से लेकर देर रात तक खास प्रार्थनाएं की गईं. शाम से ही शहर और आस-पास के गांवों से ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए. कार्यक्रम बुधवार रात करीब 10:30 बजे शुरू हुआ.

सिर्फ एक बींब के सहारे खड़ा है
कुनकुरी महागिरजाघर जिसे रोज़री की महारानी चर्च के नाम से भी जाना जाता है 1962 में बनाया गया था. इस विशाल इमारत की नींव खास तौर पर पूरे स्ट्रक्चर को एक ही बीम से सहारा देने के लिए डिज़ाइन की गई थी. इस बड़े चर्च की नींव इतनी जटिल थी कि इसे पूरा होने में दो साल लग गए, जबकि पूरे कंस्ट्रक्शन में लगभग 17 साल लगे. महागिरजाघर में सात छतें और सात दरवाज़े हैं, जिन्हें जीवन के सात संस्कारों का प्रतीक माना जाता है. इस चर्च में 10,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है.

धूमधाम से क्रिसमस का जश्न 
बता दें कि जिले में क्रिसमस का जश्न सच में शानदार होता है. कुनकुरी का कैथेड्रल दूसरे चर्चों से ज़्यादा भव्य और सुंदर है. यह महा गिरजाघर एशिया में दूसरे सबसे बड़े चर्च के रूप में मशहूर है. हर साल पूरे भारत और विदेश से लोग इस चर्च को देखने के लिए कुनकुरी आते हैं. इसकी सुंदरता, सजावट, इसकी सेवाओं की भव्यता, और इसकी अनोखी और शानदार वास्तुकला की चर्चा पूरे देश में होती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

