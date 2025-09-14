अमीर बनने का सपना दिखाकर की करोड़ों की ठगी, जादुई कलश के जाल में फंसे भोले-भाले लोग, ऐसे हुआ पर्दाफाश
अमीर बनने का सपना दिखाकर की करोड़ों की ठगी, जादुई कलश के जाल में फंसे भोले-भाले लोग, ऐसे हुआ पर्दाफाश

Jashpur News: जशपुर जिले में पुलिस ने चार जालसाजों को गिरफ्तार किया है. ये लोग भोले-भाले आदिवासियों और ग्रामीणों को अमीर बनने का सपना दिखाकर 'जादुई कलश' के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहे थे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:28 AM IST
Chhattisgarh Magical Kalash Case: छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में एक बड़ी ठगी का पर्दाफ़ाश हुआ है. यहां 'जादुई कलश' के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की जा रही थी. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो भोले-भाले आदिवासियों को अमीर बनाने का लालच दे रहे थे. आरोपियों ने 'आरपी ग्रुप' नाम से एक कंपनी बनाकर लोगों को बताया था कि कोरबा में एक जादुई लोटा मिला है, जिसे भारत सरकार दुबई में बेचेगी. इस बिक्री से होने वाला अरबों रुपये का मुनाफ़ा कंपनी के सदस्यों को मिलेगा और प्रत्येक सदस्य को 1 से 5 करोड़ रुपये मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट! मानसून मचाएगा तबाही, जानें IMD का ताजा अपडेट

 

दरअसल,  ये पूरा मामला जशपुर जिले की पत्थलगांव का है.  जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों को शातिराना तरीके से धोखा दिया गया. पुलिस ने समय रहते आरोपियों की साजिश को बेनकाब कर दिया. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में 'आरपी ग्रुप' नामक एक फर्जी कंपनी बनाई गई थी, जिसके मुख्य संचालक सुरेंद्र कुमार दिव्य उर्फ मनीष कुमार दिव्य और राजेंद्र कुमार दिव्य थे. इनके साथ प्रकाश चंद्र गीत लहरे और उपेंद्र कुमार भी इस ठगी में शामिल थे. 

आरोपियों ने लोगों को झांसा दिया कि कोरबा जिले के मरवारानी क्षेत्र में एक "जादुई लोटा" मिला है, जिसे भारत सरकार दुबई में ऊंचे दामों पर बेचेगी. उनका दावा था कि इस सौदे से मिलने वाला अरबों रुपये का लाभ ‘आरपी ग्रुप’ के सदस्यों में बांटा जाएगा. लोगों को लालच दिया गया कि उन्हें 1 से 5 करोड़ रुपये तक की राशि मिल सकती है.

करीब दो करोड़ रुपये की ठगी
इस योजना में शामिल होने के लिए आरोपियों ने ग्रामीणों से सदस्यता शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर 25,000 रुपये वसूले. हज़ारों लोग इस जाल में फंसकर अपना पैसा गंवा बैठे. अब तक पुलिस की जांच में लगभग 2 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है. जांच के बाद यह रकम और बढ़ने की उम्मीद है.

