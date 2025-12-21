‘साहब, मैं जिंदा हूं…’ जब थाने पहुंचा मृतक, तो पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन

Jashpur Murder Case Twist: 'साहब, मैं जिंदा हूं… मेरी हत्या नहीं हुई', जब शनिवार की रात को कोतवाली थाने की पुलिस उस वक्त हैरान रह गई, जब मृत व्यक्ति पुलिस के सामने खड़ा हो गया. दरअसल, मामला जशपुर का बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को जेल में बंद कर दिया था. जिस व्यक्ति को पुलिस ने मरा हुआ माना था, वह थाने में पुलिस के सामने आ गया. युवक को देख उसके परिजन और गांव के लोग हैरान रह गए. इतना ही नहीं मानो जैसे कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई हो.

दरअसल, 22 अक्टूबर को पुरनानगर और बालाछापर के बीच जंगल में पुलिस को एक अधजला शव मिला था. शव की पहचान सिटोंगा निवासी 30 वर्षीय सीमित खाखा के रूप में की गई थी. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और 2 नवंबर को केस का खुलासा भी कर दिया. पुलिस ने दावा किया था कि सीमित की उसके साथियों ने शराब के नशे में हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की थी.

सीमित खुद थाने पहुंचा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सीमित अपने चार साथियों के साथ झारखंड काम करने गया था. लौटते वक्त कमीशन को लेकर विवाद हुआ और चाकू व लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. आरोपियों ने शव जंगल में फेंक कर पेट्रोल डालकर जलाया. इसी आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. लेकिन शनिवार रात जब सीमित खुद थाने पहुंचा, तो पूरी कहानी पलट गई.

झारखंड गया था सीमित

वहीं थाने में सीमित ने बताया कि वह रोजगार की तलाश में झारखंड गया था और रांची में साथियों से अलग होकर गिरिडीह जिले के एक गांव में मजदूरी करने लगा. उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए घर से संपर्क नहीं हो पाया. क्रिसमस पर घर लौटते समय गांव के ऑटो चालक ने उसे पहचान लिया और सरपंच को सूचना दी. इसके बाद सरपंच सीमित को लेकर सीधे कोतवाली पहुंचीं.

पुलिस की जांच पर सवाल

पूरे मामले में एसडीओपी चंद्रशेखर परमा ने बताया कि शव की पहचान परिजनों ने मजिस्ट्रेट के सामने की थी और आरोपियों ने अदालत में अपराध कबूला था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है. पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी कराया था. सीमित के जिंदा मिलने के बाद अब पूरे मामले की नए सिरे से जांच होगी और जेल में बंद आरोपियों की अस्थायी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इतना ही नहीं पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

