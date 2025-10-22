एक-एक पाई जोड़कर इकट्ठा किए 40000 के सिक्के, बोरे में भरकर किसान पहुंचा स्कूटी शोरूम; घंटों चली गिनती फिर...

Jashpur News: छत्तीसगढ़ के एक किसान ने अपने सालों पुराने सपने को साकार किया है. किसान अपने परिवार संग होंडा शोरूम में स्कूटी खरीदने पहुँचा, हालांकि हैरानी तब हुई जब शोरूम के कर्मचारियों ने किसान के हाथ में भारी-भरकम बोरा देखा. बोरे से सिक्कों की खनक सुनाई दे रही थी.बोरे में 10 और 20 के सिक्के थे, जिनके बदले किसान शोरूम से नई, चमचमाती स्कूटी लेने पहुँचा था.

स्कूटी का पेमेंट सिक्कों से

दिवाली के अवसर पर हर कोई अपने और अपने परिवार के लिए कुछ-न-कुछ खरीदता है. इस दौरान गाड़ियों की बिक्री में भी भारी उछाल देखा जाता है. ऐसा ही कुछ नज़ारा जशपुर जिला मुख्यालय के देवनारायण होंडा शोरूम में दिखा. यहाँ एक किसान परिवार समेत अपने लिए बिल्कुल नई स्कूटी खरीदने पहुँचा. किसान के हाथ में एक बोरा भी था, जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं. बोरे में रखी चीज़ ने वहाँ मौजूद कर्मचारियों को पूरी तरह से हैरान कर दिया.

40 हजार रुपयों के सिक्के

बोरे में कुल 40 हजार रुपयों के सिक्के थे. किसान 10 और 20 के सिक्के बोरे में भरकर परिवार संग स्कूटी लेने आया था. 40 हजार के सिक्कों के अलावा किसान ने नोट देकर भी स्कूटी अपने नाम की.शोरूम के कर्मचारियों ने भी सिक्के गिनने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शोरूम में घंटों तक सिक्कों की खनक खनकती रही. सिक्कों की गिनती पूरी होने पर किसान को स्कूटी की चाभी पकड़ाई गई.

6 महीने की मेहनत का फल

किसान ने बताया कि स्कूटी खरीदने का सपना उसका आज साकार हो गया. वह बहुत खुश है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से नई गाड़ी खरीदी है. उसने इस दिन के लिए लगभग 6 महीनों से पैसे इकट्ठा करने शुरू किए थे. शोरूम के मालिक आनंद गुप्ता ने भी किसान के परिवार को स्कूटी के साथ उपहार दिया. उपहार में उन्हें एक मिक्सर दिया गया है. रिपोर्ट: शिव प्रताप सिंह राजपूत, जशपुर.

