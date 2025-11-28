Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3021297
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

जशपुर जिले में शिल्पकारों के लिए स्थापित होगा ग्लेजिंग यूनिट, CM विष्णु देव साय ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कुम्हार समाज द्वारा आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ का यह पवित्र आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है. चक्र पूजा केवल मिट्टी के चाक की आराधना नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण, परिश्रम, रचनात्मकता और मानव जीवन की निरंतरता का प्रतीक है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जशपुर जिले में शिल्पकारों के लिए स्थापित होगा ग्लेजिंग यूनिट, CM विष्णु देव साय ने किया ऐलान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के ग्राम नारायणपुर में कुम्हार समाज द्वारा आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ एवं चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. उन्होंने इस अवसर पर ग्राम गोरिया में माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुम्हारों के लिए ग्लेजिंग यूनिट स्थापित करने और कुम्हार समाज के मंगल भवन के विस्तार के लिए 25 लाख रुपये की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सरगुजा संभाग के 100 कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का भी वितरण किया.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कुम्हार समाज द्वारा आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ का यह पवित्र आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है. चक्र पूजा केवल मिट्टी के चाक की आराधना नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण, परिश्रम, रचनात्मकता और मानव जीवन की निरंतरता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कुम्हार समाज छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है. आप सभी मिट्टी की कला में सिद्धहस्त हैं. आपकी रचनात्मक मेहनत हमारे तीज-त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों को जीवंत और पूर्णता प्रदान करती है. हमारी सरकार आपकी इस अनमोल विरासत के संरक्षण, संवर्धन और सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चाक (इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील) का वितरण किया जा रहा है, जिससे मेहनत कम होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उत्पादों को बेहतर फिनिशिंग मिलेगी. इससे बाजार में ऊंचा मूल्य मिलेगा और वर्षभर स्थिर आमदनी सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए नई डिजाइन, आधुनिक तकनीक और उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं. हमारी सरकार कुम्हारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे आप नए उपकरण खरीदकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें. मार्केटिंग के लिए मेलों, प्रदर्शनियों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, जिससे आपकी कला पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंच सके. उन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी कला को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की अपील की.

fallback

कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, विधायक गोमती साय और रायमुनी भगत, पद्मश्री जागेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूराम चक्रवर्ती, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष जशपुर अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका जशपुर उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, कृष्ण कुमार राय, विजय आदित्य प्रताप सिंह जूदेव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक बंधु और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे.

TAGS

Vishnu Deo Saijashpur news

Trending news

Vishnu Deo Sai
जशपुर जिले में शिल्पकारों के लिए स्थापित होगा ग्लेजिंग यूनिट, CM साय ने किया ऐलान
Lord Shiva
इस जिले में बनेगी भगवान शिव की 108 फीट की मूर्ति, 12 ज्योतिर्लिंगों भी होंगे स्थापित
raipur news
DGP-IG कॉन्फ्रेंस: देश की सुरक्षा को लेकर रायपुर में महामंथन, 3 दिन में 8 सत्र...
raipur letest news
PM-शाह की आमद से रायपुर हाई-अलर्ट, DGP–IG कॉन्फ्रेंस में पहली बार SP के लिए सीटें
raisen rape case
गोहरगंज की मासूम से हैवानियत…6 दिन बाद भोपाल में दबोचा गया आरोपी सलमान
Bundelkhand News
महंत ने क्यों दी जान? भीमकुंड में आत्महत्या के बाद गंभीर आरोपों की बौछार
chhattisgarh news
PM मोदी और शाह के दौरे से पहले 13 IAS का ट्रांसफर, कई अफसरों को सौंपी नई जिम्मेदारी
mp news
सादे कपड़ो में आई पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा, पत्थर-लाठी से पीटकर फाड़े कपड़े,2 घायल
mp news
MP में अशोकनगर ने रचा इतिहास! बना 100% SIR करने वाला प्रदेश का पहला जिला
mp news
'तुम खूबसूरत नहीं हो, 12 लाख दो या तीन तलाक!' मौलाना पति की प्रताड़ना तंग हुई पत्नी