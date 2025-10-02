भारत के इस कोने में है असुरों के वंशज का अस्तित्व, करते है भैंसासुर की पूजा; महिषासुर को मानते भगवान!

Chhattisgarh Asur Community worships Mahishasur: आज हम आपको एक ऐसे समुदाय के बारे में बताएंगे जो न ही दीवाली मनाते हैं और न ही मां दुर्गा की पूजा करते हैं. ये समुदाय खुद को राक्षसों का वंशज कहता है. इनके लिए नवरात्रि, दशहरा, दीवाली — ये सारे त्योहार शोक और मातम मनाने के दिन के समान हैं. असुर समाज के ये लोग राक्षसराज महिषासुर की पूजा-अर्चना करते हैं.

कौन हैं असुर समाज के लोग?

असुर समाज के वंशज आपको जशपुर जिले में मिल जाएंगे. इनके लिए नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करना किसी अशुभ काम से कम नहीं है. ये महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं और अपने पूर्वज की अनोखे तरीके से पूजा-पाठ करते हैं. असुर समाज के वंशजों को संरक्षित जनजातियों में गिना जाता है.

मां दुर्गा को लेकर अलग धारणा

इस समुदाय में मां दुर्गा को लेकर अलग धारणा बनी हुई है. इनका मानना है कि देवी दुर्गा ने छल-कपट कर इनके पूर्वज महिषासुर का वध किया था. यही वजह है कि असुर समाज के लोग देवी-देवताओं को पूजने से इनकार करते हैं और दुर्गा पूजन से दूरी बनाए रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

"अपने पूर्वज पर है गर्व"

ये जनजाति बताती है कि उन्हें अपने पूर्वज पर गर्व है. वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं. अपने पूर्वज से लगाव के कारण वे त्योहारों के समय शोक मनाते हैं और महिषासुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. इतना ही नहीं, दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर भी ये जनजाति भैंसासुर की पूजा करती है.