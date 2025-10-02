Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2945522
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

भारत के इस कोने में है असुरों के वंशज का अस्तित्व, करते है भैंसासुर की पूजा; महिषासुर को मानते भगवान!

CG News: भारत में एक ऐसी जनजाति रहती है जो न ही दुर्गा पूजा मनाती है और न ही दिवाली-होली. इस जनजाति का मानना है कि दुर्गा पूजन इनके पूर्वजों का अपमान है, क्योंकि ये विशेष लोग असुर जनजाति से ताल्लुक रखते हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Chhattisgarh Asur Community worships Mahishasur: आज हम आपको एक ऐसे समुदाय के बारे में बताएंगे जो न ही दीवाली मनाते हैं और न ही मां दुर्गा की पूजा करते हैं. ये समुदाय खुद को राक्षसों का वंशज कहता है. इनके लिए नवरात्रि, दशहरा, दीवाली — ये सारे त्योहार शोक और मातम मनाने के दिन के समान हैं. असुर समाज के ये लोग राक्षसराज महिषासुर की पूजा-अर्चना करते हैं.

कौन हैं असुर समाज के लोग?
असुर समाज के वंशज आपको जशपुर जिले में मिल जाएंगे. इनके लिए नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करना किसी अशुभ काम से कम नहीं है. ये महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं और अपने पूर्वज की अनोखे तरीके से पूजा-पाठ करते हैं. असुर समाज के वंशजों को संरक्षित जनजातियों में गिना जाता है.

मां दुर्गा को लेकर अलग धारणा
इस समुदाय में मां दुर्गा को लेकर अलग धारणा बनी हुई है. इनका मानना है कि देवी दुर्गा ने छल-कपट कर इनके पूर्वज महिषासुर का वध किया था. यही वजह है कि असुर समाज के लोग देवी-देवताओं को पूजने से इनकार करते हैं और दुर्गा पूजन से दूरी बनाए रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

"अपने पूर्वज पर है गर्व"
ये जनजाति बताती है कि उन्हें अपने पूर्वज पर गर्व है. वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं. अपने पूर्वज से लगाव के कारण वे त्योहारों के समय शोक मनाते हैं और महिषासुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. इतना ही नहीं, दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर भी ये जनजाति भैंसासुर की पूजा करती है.

TAGS

jashpur news

Trending news

khandwa news
खंडवा में बड़ा हादसा, विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिरी, 11 लोगों की मौत
Jyotiraditya Scindia
हाथ में तलवार और राजशाही वेशभूषा... दशहरे पर दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अंदाज
mp tikamgarh news
चिता के पास बैठा रहा बंदर, मृतक हर रोज जाती थी मंदिर; लोगों ने कहा ईश्वरीय चमत्कार
chhattisgarh news
देवी शक्ति वाले BJP सांसद! MP भोजराज नाग पर कलश विसर्जन के दौरान आईं देवी, जमकर झूमे
mp news
हिंदू युवती के साथ पकड़ाया मुस्लिम जिम ट्रेनर, मजहर खान ने बंटी बनकर बुलाया था होटल
mp news
मैहर में एसपी-सांसद ने पुलिस लाइन में दी 'बलि', शस्त्रों की हुई पूजा, फिर चलाई तलवार
mp news
थाने के बाहर तड़पता रहा युवक, SI ने फरियादी से धुलवाई कार, अब SP ने दिए जांच के आदेश
mp news
सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी खबर, फसल खरीदी के लिए कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानें
mp news
उज्जैन में बड़ा हादसा, नदी में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 2 की मौत
mp news
कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, 'बापू' की तस्वीर रख मौन धरना, जानें वजह
;