कहीं बास्केटबॉल कोर्ट तो कहीं स्विमिंग पूल..जशपुर में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स; सुविधाएं इतनी की गिनती भूल जाएंगे
कहीं बास्केटबॉल कोर्ट तो कहीं स्विमिंग पूल..जशपुर में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स; सुविधाएं इतनी की गिनती भूल जाएंगे

CG News: जशपुर जिल के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. ये कॉम्प्लेक्स 63.84 करोड़ से अधिक लागत में बनाई जाएगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:24 PM IST
Sports Complex in Jashpur: खेल-कूद और स्पोर्ट्स में रूची रखने वाले प्रतिभागियों को जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से तोहफा मिलने वाला है.  जशपुर जिले के कुनकुरी में जल्द ही अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार किया जाएगा. इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लागत 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए बताई जा रही है. 

इंटरनेशनल लेवल पर तैयार होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
जशपुर के कुनकुरी में निर्माण होने वाले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से प्रदेश के खिलाड़ियों को नई दिशा प्रदान होगी. इंटरनेशनल लेवल पर तैयार हो रहे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी जिसकी खोज में युवा बाहर शहरों की तरफ पलायन करते हैं. इस कॉम्प्लेक्स के बन जाने से ग्रामीण और आदिवासी अंचल के युवाओं को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की हर खेल सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी. 

क्या-क्या होंगी सुविधाएं
ये इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा. यहां पारंपरिक से लेकर अत्याधुनिक खेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स ट्रैक, पवेलियन, बास्केटबॉल कोर्ट, कबड्डी, खो-खो का मैदान, स्विमिंग पूल, ड्रेस चेंजिंग रूम, वॉलीबॉल ग्राउंड और जंपिंग गेम होगा. युवाओं को इन सभी खेलों के लिए उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी. 

खेल करियर को मिलेगी नई दिशा
कई बार एथलिट्स बेहतर ट्रेनिंग, सुविधाओं और प्रतियोगिताएं  के लिए दूसरे शहरों का रूख करते हैं या फिर शहर में सुविधाओं की कमी होने के कारण अपने सपने का त्याग कर देते हैं. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन  जाने से युवाओं की खेल प्रतिभा निखर के सामने आएगी. स्पोर्टस करियर में नाम कमाने का मौका मिलेगा. रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे साथ ही साथ जशपुर जिले की पहचान खेल जगत में और भी मजबूत होगा.

जशपुर में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुविधाएं सुन हो जाएंगे दंग
