बकरी चराने वाले ने नाबालिग को डराकर किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, गोवा से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Jashpur News-जशपुर में नाबालिग से बकरी चराने वाले व्यक्ति ने डरा-धमकाकर कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया. जब नाबालिग प्रेग्नेंट हुई तो परिवार वालों को उसने रेप होने की जानकारी दी. इस वारदात के एक महीने बाद पुलिस ने आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया है, वह वहां किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:37 PM IST
बकरी चराने वाले ने नाबालिग को डराकर किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, गोवा से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Jashpur Minor Girl Physically Assault-छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ जब वह गर्भवती हुई. इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला गांव का ही रहने वाला 52 वर्षीय चरवाहा मिलराम तिर्की था.आरोपी ने नाबालिग को डरा-धमकाकर कई बार उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था. थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही आरोपी फरार था, वह एक महीने तक गोवा में किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

ऐसे खुला दरिंदगी का राज
यह घटना बागबहार थाना क्षेत्री की है. 6 अक्टूबर 2025 को पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, जब नाबालिग को लंबे समय तक मासिक धर्म नहीं हुआ, तो परिवार को शक हुआ. दबाव डालकर पूछने पर पीड़िता ने रोते हुए बताया कि गांव का चरवाहा मिलराम तिर्की उसे डरा-धमकाकर जंगल में बकरी चराने के दौरान कई बार दुष्कर्म कर चुका था. पीड़िता के गर्भवती होने के बाद यह जघन्य अपराध सबसे सामने आया. 

गोवा भाग गया था आरोपी
शिकायत दर्ज होते ही आरोपी मिलराम तिर्की गांव छोड़कर फरार हो गया. जशपुर पुलिस ने उसकी गिरफ्तीर के लिए ऑपरेशन अंकुश के तहत टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर तंत्र का जाल बिछाया. लगातार जगह बदलने के कारण आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था. आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गोव के फातोड़ा थाना क्षेत्र के मझगांव बस स्टैंड के पास एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है. 

विशेष टीम ने गोवा में दी दबिश
सीनियर एसपी जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश पर तुरंत एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसे तत्काल गोवा रवाना किया गया. टीम ने गोवा पहुंचकर सटीक ठिकाने पर दबिश दी और 3 दिसंबर को आरोपी मिलराम तिर्की को हिरासत में ले लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को जशपुर लाया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें-नक्सली इलाकों में क्या है DRG, कैसे होती है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में भर्ती?

