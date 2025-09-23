जशपुर में शर्मनाक स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला को जहरीले सांप ने डसा, 3 किमी पीठ पर लादकर ले गए परिजन

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के जशपुर के चुरिलकोना में महिला को जहरीले सांप ने डस लिया. लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने के कारण परिजन महिला को पीठ पर लादकर 3 किलोमीटर तक चले. फिर वहां से मेन से महिला को प्राइवेट गाड़ी के जरिए अस्पताल ले जाया गया. सड़क नहीं होने के वजह से महिला को अस्पताल पहुंचने में देरी हुई, इस वजह से उसकी हालत बिगड़ गई. फिलहाल गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी है.

पीठ पर लादकर ले गए परिजन

यह मामला बगीचा ब्लॉक का है. सोमवार की मरंगी के चुरिलकोना गांव की रहने वाली मु्न्नी बाई को जहरीले सांप ने डस लिया. लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण परिजनों को कोई साधन नहीं मिल सका. परिजनों में एक महिला ने मुन्नी बाई को पीठ पर लादा और तीन किलोमीटर दूर मरंगी पहुंचे. वहां से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया.

पीड़िता की बिगड़ी हालत

बताया जा रहा है कि पीड़िता को पैदल करीब तीन किलोमीटर सड़क तक लाने और गाड़ी की व्यवस्था कर अस्पताल तक पहुंचाने में काफी समय लग गया. इसके साथ ही महिला को एंटी स्नैक वेनम तुरंत नहीं मिल पाया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. फिलहाल गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी है.

गांव तक नहीं है सड़क

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत मरंगी के चुरिलकोना तक सड़क नहीं बन पाई है. इसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. किसी के बीमार होने पर झेलगी ही मरीजों के परिवहन का साधन होता है. ग्रामीणों ने पहले भी कई बार सड़क बनाने की मांग की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

