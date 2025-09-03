Jashpur Accident News: गणेश विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो श्रद्धालुओं को रौंदा, 23 घायल, 3 की मौके पर मौत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906985
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Jashpur Accident News: गणेश विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो श्रद्धालुओं को रौंदा, 23 घायल, 3 की मौके पर मौत

Jashpur Accident News: छत्तीसगढ़ के जशपुर में बड़ा हादसा हो गया. गणेश विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी, जिससे 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा, एक महिला समेत 3 की मौके पर मौत हो गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jashpur Accident News
Jashpur Accident News

Jashpur Breaking News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा थानाक्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है. जहां मंगलवार की रात जुरूडांड़ गांव में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने रौंद डाला. हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रुप से घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर जिले के कलेक्टर-एसपी पहुंचे और हादसे में घायल हुए लोगों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की.

आपको बता दें कि जब ग्रामीण रात में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन श्रद्धालुओं को कुचलते निकला, लेकिन गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति के फंस जाने से गाड़ी रुक गई. जहां गाड़ी रुकते ही चालक भागने की फिराक में जिसे ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा और उसकी बेदम पिटाई कर दी.

हादसे में 25 से ज्यादा घायल 
हादसे में घायलों को बगीचा अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने एक महिला समेत 3 के मौत की पुष्टि कर दी. वहीं 25 से अधिक घायल हैं, जिनमें 1 दर्जन गंभीर घायलों को अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. इस हादसे ने बगीचा समेत पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. (रिपोर्टः शिव प्रताप/जशपुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "जशपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jashpur news

Trending news

Bhopal IT Raid
राजेश गुप्ता के ठिकानों पर दूसरे दिन भी IT की रेड, गुजरात-महाराष्ट्र से जुड़े तार
raipur news
सुबह-सुबह ED का एक्शन, रायपुर समेत कई जिलों में कारोबारियों के ठिकानों पर रेड
mp transfer news
एमपी में फिर चली तबादली एक्सप्रेस! देर रात 25 अधिकारियों की अदला-बदली
mp news
'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है' Jolly LLB 3 के गाने पर बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
indore news
गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर पोस्ट करने वाले सावधान, क्राइम ब्रांच की आप पर नजर
mp breaking news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
Vande Bharat Train
5 घंटा कम समय में रायपुर से वाराणसी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी वंदे-अमृत भारत ट्रेन
mp news
हाईकोर्ट जज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, खुद को किया केस से अलग, फोन करने का आरोप
mp news
मूंग बेचने के बाद भी नहीं मिला पैसा, रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा किसान,समझाइश देकर उतारा
mp news
जमीन निगल गई या आसमान खा गया! अंतिम संस्कार के बाद अचानक गायब हुई अस्थियां
;