Jashpur Accident News: गणेश विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो श्रद्धालुओं को रौंदा, 23 घायल, 3 की मौके पर मौत

Jashpur Accident News: छत्तीसगढ़ के जशपुर में बड़ा हादसा हो गया. गणेश विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी, जिससे 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा, एक महिला समेत 3 की मौके पर मौत हो गई.
Jashpur Breaking News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा थानाक्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है. जहां मंगलवार की रात जुरूडांड़ गांव में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने रौंद डाला. हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रुप से घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर जिले के कलेक्टर-एसपी पहुंचे और हादसे में घायल हुए लोगों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की.
आपको बता दें कि जब ग्रामीण रात में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन श्रद्धालुओं को कुचलते निकला, लेकिन गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति के फंस जाने से गाड़ी रुक गई. जहां गाड़ी रुकते ही चालक भागने की फिराक में जिसे ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा और उसकी बेदम पिटाई कर दी.
हादसे में 25 से ज्यादा घायल
हादसे में घायलों को बगीचा अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने एक महिला समेत 3 के मौत की पुष्टि कर दी. वहीं 25 से अधिक घायल हैं, जिनमें 1 दर्जन गंभीर घायलों को अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. इस हादसे ने बगीचा समेत पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. (रिपोर्टः शिव प्रताप/जशपुर)
