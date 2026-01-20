न FIR, न कोई गिरफ्तारी, पुलिस ने थाने में कराई शादी, चर्चा में छत्तीसगढ़ का मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक थाने में हुई शादियां चर्चा में है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि युवक युवती की शादी करवाई है.
Jashpur District Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना परिसर में सोमवार की शाम करीब 8 बजे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जो आमतौर पर थानों में नहीं बल्कि मंदिर में देखा जाता है. क्योंकि यहां थाने में ही शादियां हो रही थी, जहां पुलिसकर्मी ही बाराती थे और पुलिसकर्मी ही घराती थे, ऐसे में यह नजारा जिसने भी देखा वह सोच में पड़ गया कि चल क्या रहा है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहां 2 प्रेमी जोड़ों की शादी करवाई है, क्योंकि उनके परिवार के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे.
प्रेमी युगल की करवाई शादी
दरअसल, यहां दो जोड़े प्रेमी युगलों ने थाना परिसर में मौजूद भगवान शिव के मंदिर में सात फेरे लेकर एक-दूसरे का साथ जीवन भर निभाने की कसमें खाईं. यह शादी न सिर्फ अनोखी थी, बल्कि बेहद भावुक भी थी. क्योंकि दोनों जोड़े अलग-अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें अपने परिवारों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है. जब उनके परिजनों ने उन्हें शादी की इजाजत नहीं दी तो उन्होंने थाने का रुख किया. जहां पुलिस ने उनको जीवनभर के लिए साथ रहने की कार्रवाई की है.
पहले जोड़े की बात करें तो पत्थलगांव क्षेत्र की रहने वाली पल्लवी मरकाम ने गोढ़ीकला गांव के निर्मल लहरे के साथ भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर विवाह किया. इन दोनों को शादी से पहले परिवार वालों की नाराजगी और यहां तक कि मारपीट का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस सबके बावजूद उन दोनों के बीच प्रेम कम नहीं हुआ और आखिरकार उन दोनों ने शादी कर एक साथ रहने का फैसला किया. हालांकि अब इस विवाह को लड़के के परिजनों ने भी सहमति दे दी है.
दूसरे जोड़े की शादी
दूसरा प्रेमी जोड़ा पत्थलगांव के ही प्रेमनगर की अनुराधा नामदेव और रामकुमार विश्वकर्मा का है. इस जोड़े ने बताया कि वे पिछले करीब एक साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे. दोनों बालिग होने के कारण पहले ही पत्थलगांव थाने में आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की मांग कर चुके थे और विवाह की अनुमति मांगी थी. जिसके बाद वे दोनों भी आज विवाह बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक हो गए. शादी के इस अनोखे समारोह में स्थानीय निवासियों ने नवविवाहित जोड़ों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया. मंदिर की घंटियां बज रही थीं, फूल बरसाए जा रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था.
यह घटना सिर्फ दो जोड़ों की शादी नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश देती है कि सच्चा प्यार और आपसी विश्वास जब साथ हो तो जाति, समाज और परिवार की कोई भी दीवार बहुत छोटी पड़ जाती है. आज के समय में जहां अंतरजातीय विवाह अभी भी कई जगह विवाद का विषय बन जाते हैं, वहां पत्थलगांव के इन दोनों प्रेमी जोड़ों ने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है. पुलिस प्रशासन ने भी इन जोड़ों को सुरक्षा और सहयोग देकर सराहनीय भूमिका निभाई.
