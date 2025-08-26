Jashpur News: बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े-टुकड़े, हत्या के बाद लाश के पास बैठकर गाना गाया
Jashpur News: बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े-टुकड़े, हत्या के बाद लाश के पास बैठकर गाना गाया

Jashpur News: जशपुर में एक बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर दिए. हत्या के बाद वह शव के पास बैठकर गाना गा रहा था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:31 PM IST
Jashpur News: बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े-टुकड़े, हत्या के बाद लाश के पास बैठकर गाना गाया

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कलियुगी बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. आरोपी बेटे ने हत्या के बाद शव के कई टुकड़े भी किए. इस दौरान वह शव के पास बैठकर गाना गा रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. हालांकि, हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

जशपुर में खौफनाक वारदात
दरअसल, यह पूरी घटना जशपुर के कुनकुरी थाना क्षेत्र की है. जहां इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया. हत्या के बाद वह घटनास्थल पर बैठकर गाना गा रहा था. सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह आरोपी को हिरासत में ले लिया.

हत्या के बाद लाश के पास बैठकर गाना गाया
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी. उसने शव के कई टुकड़े कर दिए. पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद वह घटनास्थल पर बैठकर गाना गा रहा था. उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही है. हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जशपुर से दूसरी बड़ी खबर
उधर, जशपुर पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई है, जब एक महिला सहित दो आरक्षकों का निधन हो गया. कुनकुरी थाने में पदस्थ आरक्षक देवनाथ पैंकरा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जबकि दोकड़ा चौकी की महिला आरक्षक रश्मि तिर्की किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं. दोनों को इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया था, जहां उनका निधन हो गया. पुलिस विभाग के अधिकारियों और सहकर्मियों ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है. (सोर्स-दैनिक भास्कर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

