फर्जी CAF जवान बनकर महिलाओं से लाखों की ठगी, झूठी पहचान बताकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था आरोपी

Fake CAF Officer Arrested-छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक शख्स ने खुद को CAF का जवान बताकर दो महिलाओं से लाखों रुपए ठग लिए. आरोपी फर्जी वर्दी पहनकर और झूठी पहचान बताकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था. इसी तरह से उसने 2 महिलाओं को अपने झांसे में ले लिया. आरोपी पुन्नी लाल अनंत पुलिस की वर्दी पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में घूमता था ताकि लोगों का भरोसा जीत सके. आरोपी ने महिलाओं से 2 लाख रुपए ठग लिए थे, वह और पैसों की डिमांड कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है.

महिलाओं को नौकरी दिलाने का दिया झांसा

आरोपी ने महिला को मत्स्य विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था. उसने महिलाओं से 4 लाख रुपए की डिमांड की थी. आरोपी ने 2 लाख रुपए कैश महिलाओं से ले लिया था और पैसों की मांग कर रहा था. जब महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई.

कलेक्ट्रेट परिसर में वर्दी पहन घूमता था आरोपी

एएसपी अनिल कुमार सोनी ने बताया कि आरोपी की पहचान बिलासपुर निवासी पुन्नी लाल अनंत के रूप में हुई है. वह जशपुर में एक किराए के मकान में रहता था और खुद को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का सिपाही बताता था. आरोपी कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता था ताकि लोगों का भरोसा जीत सके. इस तरह से उसने दो महिलाओं को अपने झांसे में ले लिया.

महिला ने दर्ज कराई शिकायत

8 दिसंबर 2025 को झरगांव की रहने वाली सीमा बाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि 28 अगस्त 2025 को कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी मुलाकात पुलिस की वर्दी पहने एक युवक से हुई थी. युवक ने अपना नाम पु्न्नी लाल अनंत बताया और खुद को बिलासपुर के कोटा के ग्राम टाडा दर्रीकापा का निवासी बताया. उसने दावा किया कि उसकी बड़े अधिकारियों तक पहुंच है. उसने सीमा बाई को मत्स्य विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और अपने जाल में फंसा लिया.

नौकरी दिलाने के बदले मांगे 4 लाख

आरोपी की वर्दी और कथित रसूख के चलते महिला झांसे में आ गई. कुछ दिन बीतने के बाद आरोपी ने उसे फोन पर बताया कि नौकरी के लिए 4 लाख रुपए लगेंगे, इसके बाद उसे जल्द ही जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा. महिला ने बातों में आकर आरोपी को दो लाख रुपए दे दिए. इसके बाद आरोपी ने बाकी के पैसे मिलने के बाद जॉइनिंग लेटर मिलने की बात कही. आरोपी ने महिला की भतीजी को भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का लालच दिया. उसने महिला की भतीजी की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज अपने पास रख लिए और तीन रुपए की डिमांड की.

महिला पहुंची थाने

कुछ ही समय के बाद पीड़िता को पता चला की पुन्नी लाल अनंत कोई पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि फर्जी वर्दी पहनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा है. जब महिला को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ तो उसने सिटी कोतवाली जशपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. ठगी के बाद से आरोपी फरार था और अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था.

आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस को सूचना मिली की आरोपी अपने गांव टाडा दर्रीकापा, बिलासपुर में छिपा हुआ है. पुलिस की टीम ने वहां दबिश देकर घेराबंदी की और आरोपी को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया. आरोपी के पास से नौकरी दिलाने के नाम पर लिए दस्तावेज जब्त किए गए हैं. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

