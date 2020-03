जीतू पटवारी ने कांग्रेस विधायकों को बंधक बनाने का लगाया आरोप, मारपीट की घटना पर ये दिया बयान

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार, और कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस की. इस दौरान जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथ बेंगलुरु पुलिस ने बदसलूकी की है. हम विधायकों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन हमें किसी से भी मिलने नहीं दिया गया.

‘कांग्रेस के विधायकों को बनाया गया बंधक’

कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अराजकता का माहौल पैदा हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है. एक पिता को बेटे से मिलने से रोका गया. विधायक मनोज चौधरी के पिता उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने संपर्क नहीं करने दिया. वहीं नारायाण चौधरी ने कहा कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया.

Karnataka: Madhya Pradesh Congress leader Jitu Patwari met senior party leader DK Shivakumar at latter's residence in Bengaluru. Patwari was released shortly after he was taken into preventive custody by police from outside Embassy Boulevard, where he had scuffle with police. pic.twitter.com/zS6mJAofqQ

