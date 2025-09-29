सड़क किनारे बसे गांवों की खुली किस्मत, अब दोगुनी कीमत पर बिकेगी जमीन, 1900 करोड़ के प्रोजेक्ट से पहुंचेगा फायदा

Fourlane Highway Construction-मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के 35 गांवों के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है. जिले के बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी फोरलेन नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के चलते लगी रोक हटा दी गई है. इस आदेश के बाद अब ग्रामीण अपनी जमीन की खरीदी-बिक्री कर पाएंगे. जमीन खरीद-बिक्री पर लगी स्टे हटने के बाद रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है. वहीं ग्रामीणों की जमीनों के भाव भी तेजी से बढ़ सकते हैं.

कलेक्टर ने हटाई रोक

फोरलेने जिल गांवों से होकर गुजरना है, वहां की जमीन की प्रकृति और श्रेणी में परिवर्तन के साथ खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी. इसमें पेटलावद क्षेत्र में सबसे ज्यादा 18 गांव शामिल हैं. जबकि थांदला में 13 और मेघनगर में 4 गांव शामिल हैं. एनएचएआई ने इन प्रभावित गांवों में सड़क निर्माण के लिए खसरा नंबर को चिन्हित करने के साथ उनका प्रकाशन कर दिया है. वहीं कलेक्टर नेहा मीना ने प्रभावित गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है.

1900 करोड़ है लागत

बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी 80 किमी फोरलेन नेशनल हाईवे के निर्माण की लागत 1900 करोड़ बताई जा रही है. इसे उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह हाईवे सीधा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा. इसके अलावा तीन राज्य मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान को जोड़ेगा. इसके निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि तेजी से विकास भी होगा.

जानिए कौन-कौन से हैं गांव

पेटलावद क्षेत्र के नाहरपुरा, उन्नई, करड़ावद, सारंगी, टेमरिया, पंथबोराली, बांछीखेड़ा, छावनी, भाबरापाड़ा, कुंडिया नाका, हिंडोला बावड़ी, बैंगनबडीं, छायनपाड़ा, मोहनपुरा, कसार बर्डी, पेटलावद, खोरिया, छोटी बोलासा गांव शामिल हैं.

थांदला क्षेत्र के टिमरवानी, मियाटी, उदेपुरिया, बोरवा, बीड महुड़ीपाड़ा, खजूरी, धामनी छोटी, मछलाई माता, नवापाड़ा कालीरुण्डी, सेमलपाड़ा, नवापाड़ा कस्बा, नाहरपुरा खेजड़ा, चेनपुरी गांव शामिल हैं.

मेघनगर क्षेत्र के बावड़ी फारेस्ट, महुड़ा, कुंडला, कोटनाई गांव शामिल हैं.

जमीन की कीमत में उछाल

इस फोरलेन निर्माण के चलते इससे लगी जमीन की कीमतों में उछाल आ सकता है. जमीन की कीमतों में तेजी आने से इसका लाभ जमीन के मालिकों को मिलेगा. फोरलेन के चलते भविष्य में रिहायशी क्षेत्र में भी विस्तार होगा. वहीं सड़क किनारे दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने के भी आसार हैं.

