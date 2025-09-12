आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त, सीएम मोहन 31 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर का भी भेजेंगे पैसा
आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त, सीएम मोहन 31 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर का भी भेजेंगे पैसा

Ladli Behna Yojana 28th Installment Release Time: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए आज बहुत ही खास दिन है. नवरात्रि से पहले सीएम मोहन यादव 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे. इसके साथ-साथ 31 लाख बहनों को गैस रिफिल कराने के लिए 48 करोड़ की राशि भेजेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:39 AM IST
लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त
लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त

Ladli Behna Yojana 28th Kist: आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लाड़ली बहना योजना राज्य स्तरीय कार्यक्रम है. इस दौरान सीएम मोहन यादव प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी देंगे. इसके अलावा, प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए खास दिन रहने वाला है. सीएम सिंगल क्लिक में प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाडली बहनों के खाते में 28वीं किस्त के लिए 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम उज्जवला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन उपभोक्ताओं और गैर पीएम उज्जवला योजना श्रेणी में सीएम लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों और पिछड़ी जनजाति की 31 लाख से अधिक बहनों के खाते में 450 रुपए गैस रिफिल कराने की 48 करोड़ से ज्यादा राशि ट्रांसफर करेंगे. इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 53.48 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों के खाते में 320.89 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजेंगे. 

विकास कार्यों की सौगात
वहीं सीएम मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झाबुआ जिले में 345.34 करोड़ से ज्यादा लागत के 72 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा अलग-अलग विभागों के 194.56 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों का भी भूमिपूज और 150.78 करोड़ की लागत से बने 37 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे. इसके साथ-साथ बीपीएल परिवारों के 11 दिव्यागों को चार पहिया पेट्रोल चलित मोटर साइकिल भी बांटेंगे. (रिपोर्टः उमेश चौहान/ झाबुआ)

