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प्राकृतिक खेती कैसे बदल रही किसानों की जिंदगी? कृषि सखियों ने CM मोहन यादव को बताया सब, 50 हजार से 1.5 लाख पहुंची सालाना कमाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 31 जुलाई को झाबुआ जिले के दौरे के दौरान प्राकृतिक खेती कर रहीं उन्नतशील कृषि सखियों और किसानों से संवाद किया. इस दौरान कृषि सखियों ने बताया कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का मोह छोड़कर जब उन्होंने जैविक और प्राकृतिक रास्ते अपनाए, तो खेती की लागत में भारी गिरावट आई और कमाई बढ़ी.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 01, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:21 PM IST
प्राकृतिक खेती कैसे बदल रही किसानों की जिंदगी? कृषि सखियों ने CM मोहन यादव को बताया सब, 50 हजार से 1.5 लाख पहुंची सालाना कमाई

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