झाबुआ में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, पुलिस ने दिखाया कमाल, रोड पर हुआ लाड़ली लक्ष्मी का जन्म

Jhabua News: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजनों ने 108 एंबुलेंस को कई बार कॉल किया लेकिन एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. गर्भवती की स्थिति लगातार बिगड़ने लगी, जिसके चलते परिवार ने घबराकर पुलिस को सूचना दी. मेघनगर थाना मोबाइल टीम नर्स को साथ लेकर मौके पर पहुंची और सड़क किनारे ही गर्भवती का सुरक्षित प्रसव कराया गया.

महिला ने सड़क किनारे दिया बच्चे को जन्म

दरअसल, मेघनगर में एक गर्भवती महिला को सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा. घोसलिया छोटा की रहने वाली सीमा भूरिया को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गया. उनके परिवार ने तुरंत सरकार की 108 एम्बुलेंस सर्विस को फोन किया, लेकिन बार-बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई. जब कोई मदद नहीं मिली तो परेशान परिवार ने मदद के लिए मेघनगर पुलिस को फोन किया. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बिना समय बर्बाद किए एक लोकल हॉस्पिटल से नर्स को डिलीवरी वाली जगह (सड़क) पर ले आई. पुलिस और नर्स की तुरंत कार्रवाई और समझदारी की वजह से महिला ने सड़क किनारे सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दिया.

स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल

डिलीवरी के बाद पुलिस मोबाइल पेट्रोल वाहन ने ज़िम्मेदारी संभाली और तुरंत नवजात बच्चे और मां को शुरुआती इलाज के लिए मेघनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जांच के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. इस पूरी घटना में 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही ने स्वास्थ्य विभाग की कमियों को उजागर किया, जबकि मेघनगर पुलिस टीम का सराहनीय सहयोग और मानवीय प्रयास बहुत तारीफ़ के काबिल थे.

