Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3033477
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कितने महंगे हो गए टमाटर ? अब किसानों इस बात की टेंशन, पुलिस के सामने किया हंगामा

Tomato Prices: टमाटर के बढ़ते दामों से किसान खुश नहीं बल्कि अलग टेंशन में नजर आ रहे हैं, एमपी के झाबुआ जिले में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जिससे किसान परेशान हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टमाटर ने बढ़ाया किसानों का सिरदर्द
टमाटर ने बढ़ाया किसानों का सिरदर्द

Tomato Thief In Jhabua: टमाटर के बढ़ते दामों से एक तरफ जहां आम लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ किसानों को एक अलग ही टेंशन हो गई है. दरअसल, बढ़ते दामों की वजह से अब टमाटरों पर चोरों की नजर बनी हुई है, ऐसे में किसानों को टमाटरों की सुरक्षा करनी पड़ रही है. एमपी के झाबुआ जिले में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां किसानों के टमाटर चोरी हो रहे हैं, ऐसे में किसाों ने बीती रात एक चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. इस दौरान किसानों ने पुलिस थाने के सामने ही जमकर हंगामा भी किया. 

झाबुआ में टमाटर हुए चोरी 

दरअसल, झाबुआ जिले के खवासा चौकी क्षेत्र में देर रात किसानों ने खेतों में टमाटर चोरी करते हुए दो युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपियों को जैसे ही किसान चौकी लेकर पहुंचे वहां बड़ी संख्या में और किसान भी पहुंच गए और क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों का कहना है कि बीते कई दिनों से उनके खेतों से फसल, पानी की मोटर, पाइप और अन्य कृषि उपकरण चोरी हो रहे हैं. बार-बार शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश था. इसी बीच, दशरथ पिता रुपाजी पाटीदार ने बताया कि शाम के समय जब वे अपने खेत पहुंचे, तो करीब पांच लोग टमाटर की बोरियां ले जाते हुए दिखाई दिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः खजुराहो से चलेगी 2 दिन MP की सरकार, ट्रेन से रवाना हुए मंत्री, 5 मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे CM

जैसे ही उन्होंने चोरों को देखा तो तुरंत शोर मचाया, जिससे उनका बेटा और आसपास के किसान भी मौके पर पहुंच गए. इस दौरान चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने टिंकू पिता धीरजी डाबी और पंकेश पिता शेखर भूरिया को पकड़ लिया, जबकि उनके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.आरोपियों से बरामद करीब 50 किलो टमाटर और दो मोटरसाइकिलें किसानों ने चौकी में जमा करवा दी हैं. चौकी परिसर में एक घंटे से अधिक समय तक हंगामा चलता रहा। किसान आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं का खुलासा करवाने और तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. 

महंगे हुए टमाटर 

बता दें कि फिलहाल टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. फिलहाल टमाटर की कीमत 70 से 80 रुपए के बीच में चल रही है, ऐसे में किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ेंः अपनी धुन में नाचते जा रहे थे बाराती, अचानक हुई पानी की बौछार, ग्वालियर का अनोखा विवाद

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Tomato pricesTomato Thefttomato thief

Trending news

convert religion
छिंदवाड़ा में जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास, तीन आरोपियों पर FIR दर्ज...
Bigg Boss 19 winner
तान्या मित्तल ने खुद को बताया बिग बॉस का असली विनर, सभी कंटेस्टेंट की भी खोली पोल
Love Jihad
भोपाल में लव जिहाद का अनोखा मामला! शुभम गोस्वामी की होगी 'घर वापसी'...
ujjain news
कस्तूरबा हॉस्टल में अजीब धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी
indore airports
आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, इंदौर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी...
khandwa news
खंडवा में लव जिहाद का मामला! शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाया, फिर 3 साल तक...
Khairagarh news
AK-47, इंसास, SLR, 303 राइफल... नक्सलियों के पास कितने खतरनाक हथियार?
Mohan Yadav
देश में क्यों तेजी से घट रहा नक्सली दायरा? CM मोहन यादव ने किया खुलासा
Panna National Park
MP के पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब और आरामदायक होगी जंगल सफारी...
chhattisgarh news
छग सरकार करेगी बहादुर बच्चों को सम्मानित, राज्य वीरता पुरस्कार के लिए करें अप्लाई