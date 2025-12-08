कितने महंगे हो गए टमाटर ? अब किसानों इस बात की टेंशन, पुलिस के सामने किया हंगामा

Tomato Thief In Jhabua: टमाटर के बढ़ते दामों से एक तरफ जहां आम लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ किसानों को एक अलग ही टेंशन हो गई है. दरअसल, बढ़ते दामों की वजह से अब टमाटरों पर चोरों की नजर बनी हुई है, ऐसे में किसानों को टमाटरों की सुरक्षा करनी पड़ रही है. एमपी के झाबुआ जिले में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां किसानों के टमाटर चोरी हो रहे हैं, ऐसे में किसाों ने बीती रात एक चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. इस दौरान किसानों ने पुलिस थाने के सामने ही जमकर हंगामा भी किया.

झाबुआ में टमाटर हुए चोरी

दरअसल, झाबुआ जिले के खवासा चौकी क्षेत्र में देर रात किसानों ने खेतों में टमाटर चोरी करते हुए दो युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपियों को जैसे ही किसान चौकी लेकर पहुंचे वहां बड़ी संख्या में और किसान भी पहुंच गए और क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों का कहना है कि बीते कई दिनों से उनके खेतों से फसल, पानी की मोटर, पाइप और अन्य कृषि उपकरण चोरी हो रहे हैं. बार-बार शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश था. इसी बीच, दशरथ पिता रुपाजी पाटीदार ने बताया कि शाम के समय जब वे अपने खेत पहुंचे, तो करीब पांच लोग टमाटर की बोरियां ले जाते हुए दिखाई दिए.

जैसे ही उन्होंने चोरों को देखा तो तुरंत शोर मचाया, जिससे उनका बेटा और आसपास के किसान भी मौके पर पहुंच गए. इस दौरान चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने टिंकू पिता धीरजी डाबी और पंकेश पिता शेखर भूरिया को पकड़ लिया, जबकि उनके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.आरोपियों से बरामद करीब 50 किलो टमाटर और दो मोटरसाइकिलें किसानों ने चौकी में जमा करवा दी हैं. चौकी परिसर में एक घंटे से अधिक समय तक हंगामा चलता रहा। किसान आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं का खुलासा करवाने और तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.

महंगे हुए टमाटर

बता दें कि फिलहाल टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. फिलहाल टमाटर की कीमत 70 से 80 रुपए के बीच में चल रही है, ऐसे में किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है.

