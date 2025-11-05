Advertisement
Madhya Pradesh - MP

बौखलाए पति ने काटी पत्नी की नाक..फिर जो हुआ वो और भी खतरनाक, अब नहीं मिल रहा कटा अंग; खा गए जानवर या...

MP News:  चरित्र पर शंका होने पर एक पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी. हैरानी की बात है कि अब वो कटी नाक मिल नहीं रही है. काफी देर खोजने के बाद भी जब कटी नाक नहीं मिली तो बताया गया कि उसे किसी जानवर ने खा लिया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:51 PM IST
Jhabua News: मध्य प्रदेश के झाबुआ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहाँ पति ने अपनी ही पत्नी पर बेरहमी से वार किया है. चरित्र पर शंका होने के कारण पति ने अपनी 22 साल की पत्नी के साथ मारपीट की और उसकी नाक काट दी. आनन-फानन में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन को गंभीर चोट आई है, नाक के साथ हाथ की उंगली भी काटी गई है. हैरानी की बात यह है कि कटी नाक कहाँ गई, नहीं पता.

क्या है पूरा मामला 
मामला झाबुआ जिले के राणापुर का है. दंपति गुजरात के संतरामपुर में मजदूरी करने गए थे. गुजरात से अपने गाँव पाड़लवा लौटे. गाँव लौटने पर विवाद बढ़ गया. पति राकेश को अपनी पत्नी सीता के चरित्र पर शंका थी. देखते ही देखते विवाद हाथापाई पर उतर आया. राकेश ने अपना आपा खोया और अपनी पत्नी की नाक काट दी.

जानवर खा गए नाक 
हैरानी की बात यह है कि अब कटी हुई नाक मिल नहीं रही है. घरवालों ने खोजा लेकिन कटी नाक नहीं मिल सकी. अब बताया जा रहा है कि शायद उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो. हालाँकि इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है लेकिन जब ढूंढने पर कटी नाक नहीं मिली तो उसे जंगली जानवर का चारा समझ लिया गया है.

"हाथ की उंगली भी काटी.." 
वहीं, पीड़िता के भाई दिनेश ने राकेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि राकेश ने सीता के सिर पर वार किया, हाथों पर चीरा लगाया और एक हाथ की उंगली भी काटी है. दिनेश ने बताया कि थाने से फोन कर उसे बुलाया गया था. महिला को उपचार के लिए अस्पताल लाने वाला राकेश ही था. महिला को उपचार के लिए राणापुर अस्पताल से झाबुआ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति राकेश को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. रिपोर्ट: उमेश चौहान, झाबुआ.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. झाबुआ की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

