वन भूमि पर गोरखधंधा का पर्दाफाश! झाबुआ में प्रशासने 25 अतिक्रमणों पर चलाया बुलडोजर

Jhabua Illegal Encroachment News: झाबुआ जिले के मेघनगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वन विभाग की जमीन पर लंबे समय से गोकशी का कथित गोरखधंधा चलने के आरोप लगे हैं. मामला उजागर होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि ग्राम सजेली नानिया के समीप वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गोवंश की हत्या कर गोमांस की तस्करी की जा रही थी. घटनास्थल पर मिले अवशेष इस अवैध गतिविधि की गंभीरता को उजागर करते हैं.

मामला सामने आने के बाद वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल क्षेत्र में कार्रवाई की. इस दौरान वन बीट राखिड़िया के कम्पार्टमेंट क्रमांक 74 और 75 में अवैध रूप से बने गैर-रहवासी ढांचों को हटाया गया. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्षों से वन भूमि पर अतिक्रमण कर यह गतिविधियां चल रही थीं. सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इतने लंबे समय तक यह सब कैसे चलता रहा और जिम्मेदार विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई.

25 अवैध अतिक्रमण हटे

कार्रवाई के दौरान कुल 25 अतिक्रमण हटाए गए, जबकि 12 मचान और तंबू भी तोड़े गए. करीब 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस अतिक्रमण में से 15 हेक्टेयर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई. मौके पर खून से सनी जमीन और पशु अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती, तो इतनी बड़ी गतिविधि पनप नहीं पाती.

सख्त कार्रवाई की जाएगी

इस पूरे मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है. संगठनों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण यह अवैध कारोबार फलता-फूलता रहा. फिलहाल मामला प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में है. अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और दोषियों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्टः उमेश चौहान, झाबुआ)

