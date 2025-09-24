झाबुआ में फिर हुई क्रूरता, निमोनिया पीड़ित 3 बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, मासूमों की हालत गंभीर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2935437
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

झाबुआ में फिर हुई क्रूरता, निमोनिया पीड़ित 3 बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, मासूमों की हालत गंभीर

Jhabua News-झाबुआ में निमोनिया पीड़ित बच्चों को इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागा गया. बच्चों की हालत बिगड़ने पर गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. तीनों बच्चों की हालत गंभीर है, सभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झाबुआ में फिर हुई क्रूरता, निमोनिया पीड़ित 3 बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, मासूमों की हालत गंभीर

MP News-मध्यप्रदेश के झाबुआ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां निमोनिया पीड़ित तीन बच्चों को इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागा गया है. इनमें से दो बच्चे महज दो-दो महीने के हैं. सलाखों से दागने के बाद जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लाया गया. तीनों बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं. एक बच्ची को दाहोद रेफर किया गया है. 

शरीर पर जलने के गहरे निशान
जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों को बच्चों के शरीर पर जलने के गहरे निशान मिले. इसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ. पता चला कि गांव में एक तांत्रिक के कहने पर परिजनों ने ही बच्चों को गर्म सलाखों से दागा था. निमोनिया से पीड़ित दो साल की पार्वती की गर्दन और पेट पर लकड़ी और लोहे की गर्म छड़ों से कई जगह दागा गया था. पार्वती को दाहोद रेफर किया गया है. 

सलाह पर बच्चों को दागा
गोपालपुरा के रहने वाले सागर के दो महीने के बेटे डेनियल को 20 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डेनियल के पिता सागर ने बताया कि उनके बच्चे के तबीयत वड़ोदरा में खराब हुई थी. दाहोद में उसका इलाज कराने लेकर गए, वहां किसी ने इस तरह से इलाज की सलाह दी. पुलिस यह पता लगाने में जुट गी है कि इन बच्चों को अलग-अलग जगहों पर किसने और कहां दागा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी 
जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप चोपड़ा ने इस मामले की जानकारी थाना प्रभारी को लिखित में दी है. इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि यह पहला मामला नहीं है, 2023 में भी झाबुआ में ऐसी एक घटना सामने आई थी. 

यह भी पढ़ें-CMHO कार्यालय बना आरामघर, ड्यूटी के दौरान सोते मिले लेखापाल, कांग्रेस ने साधा निशाना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Jhabua की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsjhabua newsjhabur superstition

Trending news

mp news
CMHO कार्यालय बना आरामघर, ड्यूटी के दौरान सोते मिले लेखापाल, कांग्रेस ने साधा निशाना
indore news
इंदौर में भारी वाहनों के लिए NO Entry लागू, पार्किंग नियमों में भी बदलाव; जानिए रूल
Latest satna News
यहां हर सुबह फोन लिए कोना तलाशते हैं शिक्षक, सिग्नल नहीं मिलने पर कट जाती है सैलरी
chhattisgarh news
ठगी का 'बाबूराव' स्टाइल! 100 दिन में पैसा डबल करने का दिया झांसा, ठगे 5 करोड़ रुपए
khandwa news
'कब्र का शैतान'! तंत्र-मंत्र की सनक में लाशों से करता था छेड़छाड़, अब हुआ गिरफ्तार
Mohan Yadav
गौ-हत्या की सोच.. कांग्रेस के आरोप पर CM मोहन का पलटवार, सुनाई करपात्री महाराज कहानी
chhattisgarh news
बेरहमी की हदें पार! टीचर ने 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से दागा, चेहरे पर जलाया
chhattisgarh news
जेल में खुजली की सनक! कैदी ने पेशाब नली में डाली पेंसिल, ऑपरेशन कर जान बचाई गई
mp news
एयरपोर्ट पर आराम कर रहा था यात्री, तभी पैंट में घुस गया चूहा, काट भी लिया
mp news
700000 टन सोना, 50 साल के लिए मुंबई कंपनी को मिला ठेका, कटनी को 100 करोड़ का फायदा
;