झाबुआ में फिर हुई क्रूरता, निमोनिया पीड़ित 3 बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, मासूमों की हालत गंभीर

MP News-मध्यप्रदेश के झाबुआ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां निमोनिया पीड़ित तीन बच्चों को इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागा गया है. इनमें से दो बच्चे महज दो-दो महीने के हैं. सलाखों से दागने के बाद जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लाया गया. तीनों बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं. एक बच्ची को दाहोद रेफर किया गया है.

शरीर पर जलने के गहरे निशान

जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों को बच्चों के शरीर पर जलने के गहरे निशान मिले. इसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ. पता चला कि गांव में एक तांत्रिक के कहने पर परिजनों ने ही बच्चों को गर्म सलाखों से दागा था. निमोनिया से पीड़ित दो साल की पार्वती की गर्दन और पेट पर लकड़ी और लोहे की गर्म छड़ों से कई जगह दागा गया था. पार्वती को दाहोद रेफर किया गया है.

सलाह पर बच्चों को दागा

गोपालपुरा के रहने वाले सागर के दो महीने के बेटे डेनियल को 20 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डेनियल के पिता सागर ने बताया कि उनके बच्चे के तबीयत वड़ोदरा में खराब हुई थी. दाहोद में उसका इलाज कराने लेकर गए, वहां किसी ने इस तरह से इलाज की सलाह दी. पुलिस यह पता लगाने में जुट गी है कि इन बच्चों को अलग-अलग जगहों पर किसने और कहां दागा है.

पुलिस जांच में जुटी

जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप चोपड़ा ने इस मामले की जानकारी थाना प्रभारी को लिखित में दी है. इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि यह पहला मामला नहीं है, 2023 में भी झाबुआ में ऐसी एक घटना सामने आई थी.

