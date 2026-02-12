Advertisement
प्रेमी-प्रेमिका ने की शादी, तो लड़की पक्ष हुआ नाराज, बोल दिया लड़के के घर पर हमला, सोना-चांदी सहित 10 लाख का माल लूटा

Jhabua News-झाबुआ में प्रेमी-प्रेमिका के शादी करने के बाद लड़की पक्ष के लोग भड़क उठे. लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के घर पर हथियारों के साथ हमला कर दिया. लड़की पक्ष के लोगों ने पूरे घर में तोड़फोड़ करने के बाद सोना-चांदी के जेवरात सहित 10 लाख रुपए का माल लूटा और फरार हो गए. इस घटना के बाद से परिवार दहशत में है और घर छोड़ चुका है. परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:46 PM IST
MP Latest News-मध्यप्रदेश के झाबुआ में एक प्रेम विवाह के बाद जमकर बवाल हुआ है. यहां एक प्रेमी जोड़े के भागकर शादी करने से नाराज लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के घर पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने न केवल घर में तोड़फोड़ की, बल्कि सोने-चांदी के जेवरात और नकदी समेत करीब 10 लाख रुपए का सामान भी लूट ले गए. दहशत का आलम यह है कि पीड़ित परिवार अपना घर-बार छोड़कर रिश्तेदारों के यहां छिपने को मजबूर है. 

क्या है पूरा मामला
झाबुआ के गोपालपुरा गांव में रहने वाले मनोहर और रवीना के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रवीना के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे. 5 फरवरी को दोनों घर से भाग गए और 11 फरवरी को उन्होंने शादी कर ली. शादी के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं. 

परिवार ने किया हमला और लूटपाट
शादी की खबर मिलते ही लड़की के पिता जसवंत और उनके साथ आए करीब एक दर्जन लोग धारदार हथियारों के साथ लड़के के चाचा देवीलाल के घर पहुंच गए. देवीलाल का कहना है कि हमलावरों को आता देख वे अपने परिवार की महिलाओं और बच्चों को लेकर जान बचाकर थाने की ओर भागे. पीछे से हमलावरों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया तोड़फोड़ की और लूटपाट की. 

लाखों की लूटपाट, दहशत में परिवार
पीड़ित परिवार के अनुसार, हमलावर अलमारी में रखे 3 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 1.50 लाख रुपए नकद लूट ले गए. इतना ही नहीं, उन्होंने घर में रखी 5-6 क्विंटल कपास भी उठा ली. घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर और मोटरसाइकल को बुरी तरह तोड़ दिया. पीड़ित परिवार पिछले 8 दिनों से घर नहीं लौटा है. घर पर बंधे मवेशी भूखे-प्यासे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो रही है. देवीलाल ने बताया कि उनकी दो बेटियों को बोर्ड के पेपर चल रहे है, लेकिन हमलावर परीक्षा केंद्र तक उनका पीछा कर रहे हैं. डर के चलते बच्चों को छिपत-छिपाते परीक्षा दिलवाने ले जाना पड़ा रहा है. 

एसपी से लगाई परिवार ने गुहार
पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत तो ले ली है, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है. न्याय न मिलता देख परिवार ने झाबुआ एसपी से सुरक्षा की मांग की है. पीड़ित देवीलाल का कहना है कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो उनके पूरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है.

