कुएं में मिले देवर-भाभी के शव, दो दिन से थे लापता; प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका

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Devar Bhabhi Death-मध्यप्रदेश के झाबुआ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. करवड़ पुलिस चौकी के गंगाखेड़ी इलाके में मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कुएं में महिला और पुरुष के शव तैरते हुए मिले. घटना की जानकारी मिलते ही कुएं के आसपास ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कुएं से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
दो दिन से थे लापता
जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान सपना प्रजापत और श्याम प्रजापत के रूप में हुई है. ये दोनों आपस में पारिवारिक रिश्ते में देवर-भाभी थे. बताया जा रहा है कि दोनों पिछले दो दिनों से अचानक लापता हो गए थे. परिजन उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था. मंगलवार सुबह खाखरापाड़ा मार्ग पर स्थित एक कुएं में जब ग्रामीणों ने दोनों के शव देखे को घटना का खुलासा हुआ.
पुलिस ने निकालवाए शव
सूचना पर करवड़ चौकी प्रभारी प्रहलाद सिंह चुंडावत अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. कुआं गहरा होने के कारण शवों को बाहर निकालने में पुलिस बल और स्थानीय ग्रामीणों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. काफी प्रयासों के बाद दोनों शवों को कुएं से बाहर खींचकर निकाला गया. इसके बाद घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पेटलावद थाना प्रभारी निर्भय सिंह भूरिया भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए.
प्रेम प्रसंग और आत्महत्या की आशंका
पुलिस ने परिजनों और गांव की गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में घटनास्थल का मुआयना किया और शवों का पंचनामा तैयार किया. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है. पुलिस का मानना है कि यह मामला आपसी संबंधों के चलते की गई आत्महत्या हो सकता है. हालांकि, मौत के असली कारणों का पता लगने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
जांच में जुटी पुलिस
इस घटना के बाद सुदामापुरी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मातम का माहौल है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. पेटलावद पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. पुलिस परिजनों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों के लापता होने और इस आत्मघाती कदम उठाने के पीछे की असली वजह क्या थी.
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