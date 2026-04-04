झाबुआ के वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक, 7 कर्मचारियों सहित 49 लोग बीमार, कई लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर

Chlorine Gas Leak in Jhabua-मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला इलाके में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पद्मावती नदी के किनारे बने वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक हो गई. प्लांट में करीब 5 बजे यह हादसा हुआ. गैस का असर इतना तेज था कि देखते ही देखते करीब एक किलोमीटर के दायरे में यह फैल गई. इस घटना में 7 कर्मचारियों समेत लगभग 49 लोग बीमार हो गए, जिनमें से कुछ को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है. मामला थांदला इलाके की पुरानी मंडी का है.

सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन

लोगों को आंखों में तेज जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी. जैसे ही इलाके में गैस लीक होने की खबर फैली, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम भास्कर गाचले और टीआई अशोक कनेश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड और नगर परिषद की टीमों ने मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पाना शुरू किया.

गैस का रिसाव रोका गया

इस घटना के बाद मेघनगर स्थित इंडस्ट्री से तकनीकी सहयोग लिया गया. गैस रिसाव को नियंत्रित करने के लिए इंदौर से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई. इंदौर से पहुंची टीम ने प्लाट में मौजूद अन्य टैंकों की जांच की. गैस रिसाव को रोक दिय गया. नगर परिषद के इंजीनियर पप्पू बारिया ने बताया कि शाम 7 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ गई और 9 बजे तक हालात सामान्य हो गए.

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घर-घर जाकर किया गया सर्वे

सुरक्षा के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे इलाके में घर-घर जाकर सर्वे कर रही है, जिन लोगों में हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है. वहीं बीएमओ डॉ. डावर ने बताया कि 2-3 मरीजों को ज्यादा परेशानी थी, लेकिन इलाज के बाद स्थिति सामान्य है. सभी मरीजों का इलाज चल रहा है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. कुछ मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है.

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