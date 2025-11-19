झाबुआ में 5 परिवारों के 40 लोगों ने की सामूहिक 'घर-वापसी', ईसाई धर्म छोड़कर फिर अपनाया हिंदू धर्म

Jhabua News-झाबुआ जिले के बलोला गांव में बुधवार को बड़ी संख्या में घर वापसी हुई, जहां 5 परिवारों के लगभग 40 लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म का त्याग कर हनुमान मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की बीच पुना हिंदू धर्म अपनाया. परिवारों ने बताया कि वे भ्रम के चलते अपनी मूल आस्था से भटक गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी जड़ों की ओर लौटना तय किया है. ग्रामीणों ने इस सामूहिक वापसी को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गौरव दिवस बताते हुए जश्न मनाया.
Jhabua Ghar Wapsi-मध्यप्रदेश में झाबुआ जिले के पारा क्षेत्र स्थित बलोला गांव में बुधवार की सुबह एक अनोखी हलचल के साथ शुरू हुई. सामान्य दिनों की शांत दिनचर्या इस बार अलग ही माहौल में बदल गई. गांव की गलियों से लेकर हनुमान मंदिर परिसर तक लोगों की आवाजाही, चर्चाओं और इंतजार ने वातावरण को एक नई ऊर्जा से भर दिया. ग्रामीणों के अनुसार, यह दिन गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ.
40 लोगों ने की घर वापसी
गांव के 5 परिवारों के करीब 40 सदस्यों ने ईसाई धर्म छोड़कर पुन: हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की. यह पूरी प्रक्रिया सामाजिक प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और स्थानीय स्तर के जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति में पूरी की गई. मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधियों के दौरान उत्साह और गंभीरता दोनों से भरा रहा. हालांकि प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि पूरी प्रक्रिया स्वेच्छा से और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप संपन्न की गई.
सांस्कृतिक पहचान से हुए थे दूर
इन परिवारों में माड़िया पिता जुबानसिंह टोकरियां, जितेंद्र पिता डूंगरसिंह सिंगाड, कमु पिता गुलसिंग बारिया, शंकर पिता रमेश सिंगाड और पिदु पिता भुरू डामोर शामिल हैं. परिवारों ने बताया कि वे कुछ वर्षों पहले विभिन्न परिस्थितियों और व्यक्तिगत कारणों के चलते अपनी पारंपरिक आस्था से दूर हो गए थे, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान से दूर होते जा रहे हैं. इसी कारण उन्होंने सामूहिक रूप से वापस अपने पुराने धर्म में लौटने का फैसला लिया.
आसपास के क्षेत्रों में हुई चर्चा
गांव में इस घटना को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि इससे समुदाय में एकता और जुड़ाव की भावना और मजबूत होगी. कई लोगों ने इसे गांव की पहचान और परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण दिन के रूप में वर्णित किया. घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में इसकी चर्चा पूरे दिन बनी रही. पारंपरिक मान्यताओं और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के बीच यह सामूहिक निर्णय स्थानीय स्तर पर एक बड़ा विषय बन गया है. वहीं प्रशासन ने भी बताया कि वे पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी.
