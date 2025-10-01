स्कूल में महिला टीचर का आतंक, छात्र को डंडे से पीटा, चप्पल उठाकर धमकाया, पुलिस से की जमकर बहस

Jhabua News-झाबुआ में एक महिला टीचर ने स्कूल में जमकर हंगामा किया. टीचर ने एक छात्र को पहले तो डंडे से पीटा और धमकी दी. जब पुलिस ने टीचर को रोका तो उल्टा बहस की. बच्चों के पेरेंट्स शिकायत करने स्कूल पहुंचे तो टीचर ने चप्पल निकाल कर बच्चों को फेल करने की धमकी दी.
MP News-मध्यप्रदेश के झाबुआ में एक महिला टीचर का स्कूल में आतंक देखने को मिला है. महिला टीचर ने छात्र को डंडे से पीटा. छात्र की पिटाई के दौरान पुलिस और प्रभारी प्राचार्य भी वहां मौजूद थे. जब पुलिस ने टीचर को रोका तो बोली, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले. हंगामा यहां भी खत्म नहीं हुआ जब छात्रों के पेरेंट्स महिला टीचर की शिकायत करने स्कूल पहुंचे, तो यहां टीचर ने चप्पल निकाल ली और छात्रों को फेल करने की धमकी दी. यह मामला पिटोल स्थित बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार का है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है.
छात्र को डंडे से पीटा गया
दरअसल, बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं हूं अभिमन्यु कार्यक्रम चल रहा था. इसी के चलते यहां पुलिस भी मौजूद थी. कार्यक्रम के दौरान ही 11वीं का छात्र विजय बबेरिया क्लास में बैग लेने के लिए पहुंचा. छात्र ने बताया कि जब वह बैग लेने गया तो टीचर अनामिका मेडा ने उसे पकड़ लिया और अपशब्द कहने लगी. टीचर से डंडे से पीटा. जब पुलिसकर्मी ने रोका तो बहस करने लगी.
स्कूल स्टाफ ने की कार्रवाई की मांग
स्कूल स्टाफ ने झाबुआ पहुंचकर सहायक आयुक्त को मामले की शिकायत की है. छात्रों ने मांग की है कि टीचर को बदला जाना चाहिए. इस तरह से वे केमिस्ट्री विषय की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे. इस मामले को लेकर प्रभारी प्राचार्य इंदिरा गुंडिया ने बताया कि घटना को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
छात्रों ने बोला-लगता है डर
वहीं क्लास के छात्रों ने बताया कि टीचर अनामिका मेडा का व्यवहार पिछले चार सालों से ऐसा ही है. वह 2021 से पिटोल में पदस्थ हैं और केमिस्ट्री पढ़ाती है. छात्रों का कहना है कि उन्हें मैडम की क्लास में जाने से डर लगता है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में टीचर चप्पल उठाकर छात्रों को धमकाती भी नजर आ रही हैं.
