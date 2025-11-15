पोषण की जगह 'हादसों का घर' बनी आंगनवाड़ी, उल्टी-चक्कर से तड़पते 11 बच्चे अस्पताल में भर्ती, 5 रेफर

Jhabua Food Poisoning-झाबुआ के थांदला क्षेत्र के ग्राम बोरवा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां दोपहर के भोजन के बाद अचानक 11 मासूम बच्चे बीमार पड़ गए, जिनमें से 1 बच्चे की हालत हादत बेहद गंभीर बताई जा रही है. सभी बच्चों को पहले सिविल अस्पताल थांदला लाया गया, जहां उल्टी, चक्कर और पेट दर्द से तड़प रहे बच्चों को देख डॉक्टरों ने तुरंत गंभीर बच्चों को झाबुआ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. फिलहाल 5 से 6 बच्चों का उपचार झाबुआ में जारी है.

बच्चों के परिजनों में आक्रोश

इस घटना को लेकर लोग और बच्चों के परिजनों का कहना है कि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो और पूरी आंगनवाड़ी व्यवस्था की जांच की जाए. एक बच्चे के परिजन ने बताया कि हमारे बच्चे सुबह तक ठीक थे. आंगनवाड़ी में खाना खाने के बाद ही हालत बिगड़ी. सरकरा बताए, बच्चों को क्या खिला रहे हैं. वहीं दूसरे परिजन ने कहा कि हम अपने बच्चों को भरोसे से आंगनवाड़ी भेजते हैं, लेकिन यहां तो उनकी जाम जोखिम में है. दोषियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो ये हादसे रुकेंगे नहीं.

फूड पॉयजनिंग की आशंका

बीएमओ बीएस डावर ने पुष्टि की कि कई बच्चे अस्पताल लाए गए थे और कुछ को झाबुआ भेजा गया है. उन्होंने कहा कि फूड पॉयजनिंग की पुष्टि जांच के बाद होगी. लेकिन इस घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि एक साथ इतने बच्चों को खाना खाने के बाद एक जैसी तकलीफ कैसे हो सकती है. क्या बच्चों के स्वास्थ्य लापरवाही के भरोसे चल रहा है.

जिले में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं

पिछले कुछ महीनों से जिले के स्कूलों, छात्रावासों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कई बार फूड पॉयजनिंग के मामले सामने आ चुके हैं. कभी 8 बच्चे बीमार, कभी 15, तो कभी पूरा छात्रावास. लेकिन हर बार वही सरकारी जवाब मिलता है, जैसे जांची होगी..निर्देश दिए गए हैं..व्यवस्था सुधारी जाएगी. लेकिन न जांच पूरी होती है, न कार्रवाई होती है और न ही व्यवस्था में कोई सुधार दिखता है.

घटना सिस्टम की नाकामी

जब बच्चे अस्पताल के स्ट्रेचर पर तड़प रहे हों, तब अधिकारी भी अभी कुछ नहीं कह सकते, कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं. क्या बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची. क्या भोजन सप्लाई में भ्रष्टाचार है या निरीक्षण सिर्फ कागजों में हो रहा है. जब बात मासूमों की जान की हो, तो विभाग का मौन होना भी अपराध बन जाता है. एक साथ 11 बच्चों का बीमार होना छोटी घटना नहीं. यह पूरे सिस्टम की नाकामी है.

