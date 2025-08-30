गहरी नींद में सो रहा था परिवार, अचानक मौत बनकर दौड़ा ट्रक, छीन ली तीन जिंदगियां

MP News-मध्यप्रदेश के झाबुआ में रेत से भरा ट्रक मौत बनकर दौड़ा. सड़क किनारे कच्चे मकान में रेत से भरा ट्रक जा घुसा. इस हादसे में घर के अंदर सो रहे देसिंग मेड़ा (27), पत्नी रमिला (25) और बेटी आरोही (6) की मौके पर ही मौत हो गई. इस पूरी घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया. घंटों की मशक्कत के बाद मृतकों के शवों का निकाला गया. ग्रामीणों का कहना है कि अवैध रेत परिवहन की वजह ट्रक गांव के रास्तों से निकलते हैं.

कच्चे मकान में घुसा ट्रक

यह घटना शनिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे की है. जानकारी के अनुसार, रेत परिवहन कर रहा ट्रक छोटा उदयपुर से राजगढ़ होते हुए कल्याणपुरा जा रहा था. रास्ते में झिरी गांव होते हुए जब यह फतीपुरा की घाटी से उतर रहा था, इसी दौरान ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा. ट्रक सीधे कच्चे मकान में जा घुसा, जिसमें पूरा परिवार दब गया.

सुबह लगी हादसे की जानकारी

इस पूरी घटना का पता तब चला जब गांव के कुछ लोग वहां से निकल रहे थे. उन्होंने ग्रामीणों को भी हादसे की जानकारी दी. पुलिस को सूचना देने के बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू शुरू किया. आधे घंटे के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. तीनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. कलेक्टर ने एसडीएम से हादसे की जानकारी ली.

ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

ग्रामीणों ने कहा कि रातभर अवैध रेत ढोने वाले ट्रक और ट्राले तेज रफ्तार में चलते हैं. अधिक मुनाफे के लिए इनमें क्षमता से ज्यादा रेत भरी जाती है. लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन फिर भी अवैध रेत परिवहन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. ग्रामीणों ने अवैध रेत परिवहन पर तत्काल रोक लगाने, ओवरलोड ट्रकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

