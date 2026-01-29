पति ने रील बनाने से किया इनकार तो पत्नी हुई नाराज, शादी की पगड़ी से घोंट दिया जीवनसाथी का गला, यूट्यूब से सीखा तरीका

Wife Kills Husband-मध्यप्रदेश के झाबुआ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया. झाबुआ जिले के थांदला थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी को साथ में रील बनाने से मना कर दिया था. रील के लिए वीडियो नहीं बनाने से नाराज नाबालिग पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी. उसने शादी की पगड़ी से सोते हुए पति का गोल घोंट दिया. हत्या करने से पहले उसने यूट्यूब से प्लानिंग की थी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया है.

संदिग्ध हालत में मिला था शव

एसपी शिवदयाल सिंह ने बताया कि 28 जनवरी 2026 को दोपहर में डायल 112 पर सूचना मिली थी कि 25 वर्षीय कैलाश पिता रायचंद माल का शव उसके घर में संदिग्ध अवस्था में पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध और उलझा हुआ लगा. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि मौत गला दबाने के कारण हुई है, जिससे हत्या की पुष्टि हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पत्नी पर शक करता था पति

जांच के दौरान सामने आया कि मृतक कैलाश अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, जिसके कारण उनके बीच अक्सर विवाद होता रहता था. इसी संदेह के आधार पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि पति की हत्या उसने की है. पुलिस ने इस मामले का खुलासा महज 24 घंटे के भीतर कर दिया.

रील बनाने पर हुआ था विवाद

वारदात वाले दिन कैलाश और उसकी पत्नी एक शादी समारोह में गए हुए थे. समारोह में नाचने की बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी. पत्नी वहां डीजे पर नाचते हुए रील बना रही थी. कैलाश ने उसे नाचने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने से मना किया. इसी बात से पत्नी नाराज हो गई. समारोह में इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी. शादी समारोह से लौटने के बाद रात में नाराज पत्नी ने घर में रखी उस पगड़ी को उठाया जो कैलाश ने अपनी शादी में पहनी थी. कैलाश की पगड़ी को पत्नी ने रस्सी का रूप दिया और जब वो गहरी नींद में सो रहा था तब गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

सालभर पहले हुई थी शादी

पूछताछ में पत्नी ने बताया कि उसने हत्या का तरीका यूट्यूब पर देखा था. उसने मोबाइल से फंदा बनाना सीखकर पगड़ी की रस्सी बनाई. इसके बाद गहरी नींद में सो रही पति का गला तब तक दबाकर रखा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. जानकारी के अनुसार, कैलाश की शादी करीब एक साल पहले हुई थी. उसके माता-पिता का निधन हो चुका है. पुलिस ने आरोपी नाबालिग पत्नी को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया है.

