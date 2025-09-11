लाड़ली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे? 28वीं किस्त जारी होने से पहले मंत्री ने दिया बड़ा संकेत

MP News: लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त 13 सिंतबर को जारी कर दी जाएगी. इस दौरान 1.26 करोड़ बहनों को योजना के तहत 1250 रुपए दिए जाएंगे. राशि जारी होने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने लाड़ली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी बात कही है.
ladli behna yojana 28 installment: 13 सिंतबर को लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त (ladli behna yojana 28 installment) जारी कर दी जाएगी. इस बात की जानकारी खुद झाबुआ कलेक्टर, नेहा मीना ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर दिया है. इस बार सीएम मोहन यादव झाबुआ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एमपी की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को योजना की 28वीं किस्त जारी करेंगे. किस्त जारी होने से पहले महिला एंव बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लाड़ली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर संकेत दिया है
कब से शुरू होगी लाड़ली बहना की नई रजिस्ट्रेशन
झाबुआ के पेटलावद में आयोजित होने जा रहे लाड़ली बहना योजना कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया भी शामिल होंगी. कार्यक्रम से पहले मंत्री ने लाड़ली बहना योजना की नई रजिस्ट्रेशन की दिशा में संकेत दिए है. उन्होंने कहा कि योजना किसी भी तौर पर बंद नहीं की जाएगी. कोई भी महिला योजना से वंचित नहीं रहेगी. योजना में नए आवेदन के लिए जल्द ही पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर नए आवेदन लिए जाएंगे. सरकार इस दिशा में काम कर रही है. जल्द ही नए सिरे से योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी.
लाड़ली बहनों को कब से मिलेगी 1500 की राशि
मंत्री ने बताया कि ये आखिरी महीना है जब प्रदेश की महिलाओं को 1250 रुपए जारी किए जाएंगे क्योंकि अक्टूबर महीने से बहनों को लाड़ली बहना की बढ़ी हुई राशी यानी 1500 रुपए जारी किए जाएंगे. ये राशि उन्हें भाईदूज के अवसर पर मुहैया कराई जाएगी. वहीं साल 2028 से महिलाओं को 1250 की जगह 3 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे.
लाड़ली बहना योजना से कटे लाखों महिलाओं के नाम
रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में करीब 1.63 लाख महिलाओं के नाम योजना सूची से हटा दिए गए हैं. ये वहीं महिलाएं हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है या फिर वे महिलाएं जो योजना के पात्रता पर खड़ी नहीं उतरती हैं. योजना में कई ऐसी महिलाएं शामिल थी जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत थी या फिर वे महिलाएं जिनका आधार अपडेटेड नहीं होने की वजह से उन्हें राशि नहीं पहुंच रही थी