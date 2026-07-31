MP Breaking News LIVE: झाबुआ दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, 283 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात, पढ़ें बड़ी खबरें

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पन्ना में बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से की हत्या
जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि एक बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना पवई थाना क्षेत्र के ग्राम कमता की है, जहां 26 वर्षीय आरोपी पुत्र रामदयाल पांडे ने अपनी 42 वर्षीय मां शीला पांडे पर लकड़ी के डंडे से एक बार किया और अधिक रक्तस्राव होने से शीला पांडे की मौके पर ही मृत्यु हो गई.
मंदसौर में सड़क किनारे दिखा तेंदुआ
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ के पास सड़क किनारे तेंदुआ देखा गया. तेंदुए के दिखने के बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है कि मध्य प्रदेश की गांधी सागर अभ्यारण क्षेत्र पास में है. वहीं पड़ोसी राजस्थान के सीता माता अभ्यारण में भी बड़ी संख्या में तेंदुए पाए जाते हैं अनुमान लगाया जा रहा है कि भोजन की तलाश में या शिकार का पीछा करते हुए तेंदुआ भटक कर इधर आ गया.
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश
भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. रेड और येलो अलर्ट वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. बाढ़, जलभराव और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने की भी बात कही है. जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयार रहने को कहा है. राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, दवा, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए.
वाराणसी से लाया गया जल का कलश आज रायपुर पहुंचेगा
वाराणसी से लाया गया पवित्र माटी और जल का कलश आज रायपुर पहुंचेगा. यहां श्री राम मंदिर रायपुर में साधु-संतों की मौजूदगी में विशेष कलश पूजन किया जाएगा. संत रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा का ''समरसता संकल्प अभियान'' तेज अम्बिकापुर और बिलासपुर से होते हुए रायपुर पहुंचेगी पवित्र कलश यात्रा. आज दोपहर 1 बजे श्री राम मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा पूजन. पूजन के बाद प्रदेश के सभी संगठन जिलों में भेजे जाएंगे पवित्र कलश4 अगस्त को पं. दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा कलश वितरण कार्यक्रम. 36 संगठन जिलों के जिलाध्यक्षों को सौंपे जाएंगे पवित्र कलश. 479 मंडलों तक पहुंचेगा समरसता संकल्प अभियान का पवित्र कलश
भोपाल में अतिक्रमण को लेकर NGT का एक्शन
NGT ने भोज वेडलैंड, कलियासोत डेम, केरवा डेम, भोपाल झील क्षेत्र से 50 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए. NGT ने इस अतिक्रमण का नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन का मामला बताया. जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. एनजीटी ने 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश दिए हैं. NGT ने मड रैली को लेकर भी जताई नाराजगी
भोजशाला परिसर के पास आज अदा की जाएगी नमाज
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में आज जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्टर और एसपी ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. पूरी खबर पढ़ें.
दीपक बैज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. दोपहर 12:30 बजे राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करेंगे. समसामयिक राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर रख सकते हैं पार्टी का पक्ष. प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
भोपाल, इंदौर उज्जैन संभाग में अगले 48 घंटे हेवी रेन का अलर्ट
MP के 12 जिलों में तेज आरिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन तक ऐसे ही मौसम के मिजाज रहने वाला है. रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. नीमच, आगर मालवा, छिंदवाड़ा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में भारी बारिश होगी. पूरी खबर पढ़ें.
मुख्यमंत्री का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को झाबुआ जिले के थांदला में स्वयं-सहायता समूहों के लिए आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के दौरान, वे महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 300 करोड़ के ऋण वितरित करेंगे. मुख्यमंत्री 174.64 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि-पूजन करेंगे और 109.17 करोड़ की पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, विभिन्न विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किए जाएंगे. वे मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील किसानों से बातचीत करेंगे.
MP News Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को झाबुआ जिले के थांदला में स्वयं-सहायता समूहों के लिए आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के दौरान वे 300 करोड़ के ऋण वितरित करेंगे. मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...