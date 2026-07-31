MP Breaking News LIVE: झाबुआ दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, 283 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात, पढ़ें बड़ी खबरें

वाराणसी से लाया गया जल का कलश आज रायपुर पहुंचेगा

वाराणसी से लाया गया पवित्र माटी और जल का कलश आज रायपुर पहुंचेगा. यहां श्री राम मंदिर रायपुर में साधु-संतों की मौजूदगी में विशेष कलश पूजन किया जाएगा. संत रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा का ''समरसता संकल्प अभियान'' तेज अम्बिकापुर और बिलासपुर से होते हुए रायपुर पहुंचेगी पवित्र कलश यात्रा. आज दोपहर 1 बजे श्री राम मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा पूजन. पूजन के बाद प्रदेश के सभी संगठन जिलों में भेजे जाएंगे पवित्र कलश4 अगस्त को पं. दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा कलश वितरण कार्यक्रम. 36 संगठन जिलों के जिलाध्यक्षों को सौंपे जाएंगे पवित्र कलश. 479 मंडलों तक पहुंचेगा समरसता संकल्प अभियान का पवित्र कलश