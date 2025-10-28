शक की सुई मुड़ी और... हत्यारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार! पुलिस ने 48 घंटे में किया अंधे कत्ल का खुलासा

MP Crime News: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कल्याणपुरा थाना इलाके में स्थित बिजलपुर बड़ी गांव में 24 अक्टूबर को हुए एक सनसनीखेज हत्या के मामले को पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर सुलझा लिया है. यहां एक 21 साल की युवती का शव संदिग्ध हालात में एक खेत में मिला था. पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई और उसके शरीर पर चोटों से यह साफ हो गया कि यह हत्या का मामला था.

पुलिस ने 48 घंटे में किया अंधे कत्ल का खुलासा

पुलिस ने मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के झगड़े युवती की जान चली गई. इसके बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. दरअसल, 24 अक्टूबर को एक 21 साल की युवती की लाश संदिग्ध हालात में एक खेत में मिली थी. जांच के दौरान पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि युवती की मौत गला घोंटने से हुई थी. मृतका के गले और शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे. पुलिस ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की तो शक उसी गांव के एक युवक बबलू भूरिया पर गया. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

प्रेम विवाद बना मौत का कारण

जानकारी के अनुसार आरोपी और मृतका के बीच लव अफेयर था, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था उस झगड़े के दौरान गुस्से में आकर आरोपी ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी. फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है.

