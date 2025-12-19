प्रेम विवाह की सजा! झाबुआ में दिनदहाड़े परिवार का घर फूंका, लाखों का सामान जलकर राख

Jhabua Crime News: झाबुआ जिले के थाना कल्याणपुरा क्षेत्र के ग्राम भगौर में प्रेम विवाह को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली. वहीं नाराज लोगों ने परिवार की गैरमौजूदगी में दिनदहाड़े पूरे घर को आग के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि आग से पूरा घर जलकर राख हो गया है. मामला एक युवक युवती के प्रेम संबंध से जुड़ा है. जो कुछ दिन पहले घर से चले गए थे. बाद में पता चला कि दोनों ने आर्य समाज में विवाह कर लिया है. बताया जा जा रहा है कि युवती बालिग है, इसके बावजूद उसके परिजन इस रिश्ते से नाराज थे.

प्रेम विवाह की जानकारी मिलने के बाद लड़के परिवार पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा. जिससे परिवार के हालात बिगड़ने लगे. तो परिवार ने सुरक्षा के चलते घर में ताला लगाकर गांव छोड़कर कहीं और चला गया. इसी दौरान गांव के नाराज लोगों ने परिवार की गैर मौजूदगी में घर को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पूरा घर जलकर हुआ राख

मिली जानकारी के मुताबिक, 19 दिसंबर की सुबह लगभग 10 बजे के आस पास आरोपियों ने बंद पड़े मकान की शटर तोड़कर और घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू की. उसके बाद माचिस से आग लगाक पूरे घर को बर्वाद कर दिया. देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया. बताया जा रहा है कि घर जलने से लगभग 2 से तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

इस आगजनी में टीवी, फ्रिज, कूलर, पलंग-बिस्तर, कपड़े, बर्तन, इन्वर्टर और बैटरी सहित पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया. नुकसान करीब 2 से 3 लाख रुपये बताया जा रहा है. सूचना मिलने पर परिजन गांव पहुंचे और जला हुआ घर देखकर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने 5 पुरुष और 3 महिलाओं सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

(रिपोर्टः उमेश चौहान, झाबुआ)

