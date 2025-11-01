Advertisement
ठंड बढ़ी तो बदला स्कूल टाइम! नर्सरी से तीसरी तक अब 9 बजे से, चौथी से 12वीं तक 8 बजे से लगेंगी क्लासें

Jhabua School Timing Change: झाबुआ जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर नेहा मीना ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है. अब नर्सरी से तीसरी तक की कक्षाएं सुबह 9 बजे से और चौथी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 8 बजे से शुरू होंगी. यह आदेश विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अगली सूचना तक लागू रहेगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:38 PM IST
बदल गया स्कूल टाइम!
New Winter Schedule Announced: झाबुआ जिले में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है. कलेक्टर नेहा मीना ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, अब जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाएं चाहे वे शासकीय हों, अशासकीय, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध संशोधित समय-सारणी के अनुसार संचालित होंगी. यह बदलाव ठंड के मौसम में बच्चों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखकर किया गया है.

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, नर्सरी से कक्षा तीसरी तक के सभी स्कूल अब सुबह 9:00 बजे से पहले नहीं खुलेंगे. वहीं, कक्षा चौथी से बारहवीं तक की कक्षाएं सुबह 8:00 बजे से पहले शुरू नहीं होंगी. यह व्यवस्था जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों पर लागू होगी. प्रशासन का कहना है कि यह कदम बच्चों को सर्दी और ठंड से बचाने के लिए आवश्यक था, ताकि वे सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें.

व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा. मौसम की स्थिति को देखते हुए भविष्य में समय में और परिवर्तन भी किया जा सकता है. अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही स्कूल भेजें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतें. प्रशासन ने कहा है कि शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूलों को समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

(रिपोर्टः उमेश चौहान, झाबुआ)

mp school timing

