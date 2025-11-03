Advertisement
MP Crime News

पुलिस को इन 17 कुख्यात अपराधियों की तलाश, जान लीजिए एक-एक नाम; सब पर लगा है इनाम

पुलिस अधीक्षक झाबुआ ने कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के उद्देश्य से 17 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है. पुलिस ने यह भी कहा है कि सूचना देने वाले नागरिकों को इनाम दिया जाएगा और उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:05 PM IST
Jhabua Police Operation Farar (उमेश चौहान): मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने ऑपरेशन फरार के तहत ताबड़तोड़ अभियान चला रही है और 17 कुख्यात अपराधियों की तलाश तेज कर दी है. झाबुआ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक सटीक और सशक्त कार्रवाई करते हुए जिलेभर में फरार और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. यह कदम झाबुआ जिले में अपराध पर नकेल कसने और आमजन में विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है. पुलिस ने सभी 17 अपराधियों के नाम जारी किए हैं और लोगों से इनकी जानकारी देने की अपील की है.

सभी अपराधियों पर इनाम, गोपनीय रहेगा सूचना देने वाले का नाम

पुलिस ने जिन 17 अपराधियों के नाम जारी किए हैं, इन सभी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम है. पुलिस अधीक्षक झाबुआ ने कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के उद्देश्य से 17 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है. पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि इन फरार अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करें. साथ ही, पुलिस ने यह भी कहा है कि सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

पुलिस को 17 कुख्यात आरोपियों की तलाश जारी

इनाम घोषित आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं— 1. रमेश पिता गोबरिया सिंगोड, 2. शांतु उर्फ शांतिलाल पिता बद्दा कटारा, 3. प्रदीप उर्फ पप्पु पिता प्रताप निमचिया, 4. कमलेश पिता नाना परमार, 5. नाहरसिंह पिता भैरू कटारा, 6. रूसमाल पिता देवचंद वसुनिया, 7. मीठीया पिता कालिया राठौर, 8. निलेश पिता रमेशचन्द्र उपाध्याय, 9. आकाश पिता रतनलाल मालवीय, 10. प्रदीप उर्फ पप्पु पिता प्रताप निमचिया, 11. परम पिता कानजी कटारा, 12. सतीष पिता कैलाश श्रीवास्तव, 13. टिटिया पिता विसीया भाबोर, 14. सुभाष उर्फ पीरू पिता बापु चारेल, 15. अपलु पिता जोगा मोहनिया, 16. मनीष उर्फ मोनू पिता तारसिंह डामोर और 17. लखमा उर्फ लखमो पिता कस्सु भुरिया.

ये भी पढ़ें- MP में क्रूरता की सारी हदें पार! 10-15 दबंगों ने पिता को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियों के फाड़े कपड़े

पिछले सप्ताह पुलिस ने 23 वारंटी और इनामी बदमाश पकड़े

झाबुआ में सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने, अपराध पर रोक लगाने और अपराधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से लगातार कॉन्बिंग गश्त अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस की टीमें लगातार गुंडे-बदमाशों की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. इस अभियान के तहत पिछले सप्ताह कुल 23 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 16 गिरफ्तारी वारंट, 4 स्थायी वारंटी और 3 इनामी बदमाश शामिल थे. इसके अलावा 7 अन्य वांछित अपराधियों को भी पकड़ा गया.

