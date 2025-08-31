MP News: पहले झुका, फिर लुढ़का, दुकान के बाहर बैठे शख्स की अचानक मौत, जानें वजह

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नौगांवा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति एक दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा जिससे उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह शख्स अचानक एक तरफ झुकता है और फिर लुढ़क कर गिर जाता है. उसके पास खड़ा एक युवक तुरंत मदद के लिए आगे आता है. वह उसे उठाने की कोशिश करता है.

दुकान के बाहर बैठे शख्स की अचानक मौत

दरअसल, यह पूरी घटना थांदला की है, जहां 55 साल के हीरिया नाम के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई. नौगांवा निवासी हीरिया थांदला रोड स्थित एक दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठा थे. अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वह पहले एक तरफ झुके, फिर जमीन पर गिर पड़े. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पास में खड़े एक युवक ने हीरिया को गिरते देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा. युवक ने उसे सहारा देकर बैठाने की कोशिश की और पानी लेने चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हीरिया को तुरंत थांदला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

बता दें कि इससे पहले इंदौर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक निजी बस चालक की चलती बस में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. वह बोनट पर बैठा था और अचानक गिर पड़ा. बताया जा रहा है कि बस चला रहा 36 वर्षीय चालक अचानक घबरा गया जिसके बाद उसने बस का स्टीयरिंग अपने साथी क्लीनर को सौंप दिया था.

