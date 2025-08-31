MP News: पहले झुका, फिर लुढ़का, दुकान के बाहर बैठे शख्स की अचानक मौत, जानें वजह
MP News: पहले झुका, फिर लुढ़का, दुकान के बाहर बैठे शख्स की अचानक मौत, जानें वजह

Jhabua News: झाबुआ के थांदला में एक व्यक्ति की दुकान के बाहर बैठे हुए  हार्ट अटैक से मौत हो गई. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति अचानक एक तरफ झुकता है और फिर नीचे गिर जाता है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:43 PM IST
MP News: पहले झुका, फिर लुढ़का, दुकान के बाहर बैठे शख्स की अचानक मौत, जानें वजह

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नौगांवा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति एक दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा जिससे उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह शख्स अचानक एक तरफ झुकता है और फिर लुढ़क कर गिर जाता है. उसके पास खड़ा एक युवक तुरंत मदद के लिए आगे आता है. वह उसे उठाने की कोशिश करता है.

यह भी पढ़ें: Indore News: चलती बस में अचानक ड्राइवर की मौत, बोनट पर बैठे-बैठे क्लीनर पर गिरा, मची अफरा-तफरी

 

दुकान के बाहर बैठे शख्स की अचानक मौत
दरअसल, यह पूरी घटना थांदला की है, जहां 55 साल के हीरिया नाम के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई. नौगांवा निवासी हीरिया थांदला रोड स्थित एक दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठा थे. अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वह पहले एक तरफ झुके, फिर जमीन पर गिर पड़े. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पास में खड़े एक युवक ने हीरिया को गिरते देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा. युवक ने उसे सहारा देकर बैठाने की कोशिश की और पानी लेने चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हीरिया को तुरंत थांदला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: फिर चर्चा में आएं सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री-बोले तुमने कभी शाह के पैरों

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले
बता दें कि इससे पहले इंदौर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक निजी बस चालक की चलती बस में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. वह बोनट पर बैठा था और अचानक गिर पड़ा. बताया जा रहा है कि बस चला रहा 36 वर्षीय चालक अचानक घबरा गया जिसके बाद उसने बस का स्टीयरिंग अपने साथी क्लीनर को सौंप दिया था.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "झाबुआ" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

mp newsjhabua news

