Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

झाबुआ में चल रहे मेले में गिरा ड्रेगन झूला, कई बच्चे हुए घायल, कैसे हुआ हादसा

Jhabua News: झाबुआ में चल रहे महाराज नो मेलो सोमवार के दिन बड़ा हादसा हो गया, हां एक ड्रेगन झूला अचानक से पलट गया, जिसमें कई बच्चों के घायल होने की बात सामने आ रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:47 PM IST
झाबुआ में बड़ा हादसा
झाबुआ में बड़ा हादसा

MP News: झाबुआ में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. शहर के उत्कृष्ट ग्राउंड पर चल रहे महाराज के मेले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ड्रेगन झूला अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया. झूले में उस वक्त कई स्कूली बच्चे बैठे हुए थे, जिनमें से कई बच्चे झूले के नीचे दबने से घायल हो गए हैं. घटना के बाद आनन-फानन में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि झूले में क्षमता से ज्यादा बच्चे भी बैठे हुए थे. वहीं इस घटना के बाद अचानक से मेले में अफरा-तफरी की स्थिति भी बन गई. 

तेजी से घूम रहा था झूला

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक झूला तेजी से घूम रहा था, तभी संतुलन बिगड़ा और झूला नीचे आ गिरा. हादसे के बाद मेले में चीख-पुकार मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही थाना झाबुआ पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. घायल बच्चों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. अचानक झूला गिरने से बच्चे डरे हुए भी हैं. 14 बच्चों के घायल होने की जानकारी शुरुआती जानकारी में सामने आई है. वहीं इस लापरवाही को लेकर अब सख्ती करने की बात भी जिला प्रशासन की तरफ से कही जा रही है. 

मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया है, जबकि मामले में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है. क्योंकि मेले में झाबुआ के साथ-साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे. झाबुआ जिले की कलेक्टर नेहा मीणा के मुताबिक बच्चों की हालत फिलहाल ठीक है और किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है. अगर किसी बच्चे की स्थिति गंभीर होगी तो उस पर नजर रखी जा रही है और तुरंत ही उचित इलाज दिया जाएगा. 

कार्रवाई होगी

झाबुआ कलेक्टर ने कहा कि एक जांच दल को मौके पर भेजा गया है, ऐसे में किसने यह अनुमति दी है और क्यों यह स्थिति बनी है, इसका पता लगाया जा रहा है और मामले में सख्त कार्रवाई भी जाएगी. यह मेला 1 से 20 जनवरी तक चलता है, जिसमें हर समय लोगों की भीड़ रहती है, ऐसे में मेले में लगे और झूलों की भी जांच की जाएगी और मामले में कार्रवाई होगी.  

