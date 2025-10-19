झाबुआ के दात्याघाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, लौट रहे ग्रामीणों पर हमला, 3 की मौत और कई घायल

Jhabua Road Accident: झाबुआ जिले के दात्याघाटी क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. पारा-राजगढ़ रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसे के बाद ग्रामीणों और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत पारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

मिली जानकारी के अनुसार, कलमोड़ा गांव के कई ग्रामीण राजगढ़ हाट बाजार से लौट रहे थे. लौटते समय दात्याघाटी के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि तीन ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए. घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या भी बताई जा रही है.

घायलों का उपचार जारी

मृतकों की पहचान सेवु डिंडोड, कमल सेवु और अनिल खेलु के रूप में हुई है. इनमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसने पारा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल घायलों का उपचार जारी है, और प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.

(रिपोर्टः उमेश चौहान, झाबुआ)

