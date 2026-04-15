महिला का जबरन मुंडन कराया, कंधे पर पति को बैठाकर पूरे गांव में घूमाया; तमाशा देखते रहे लोग

jhabua news: मध्य प्रदेश के झाबुआ से मानवता को शर्मशार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक शख्स को महिला के कंधों पर बैठे देखा गया है. शख्स बिना किसी शर्म लिहाज के महिला के कंधों पर बैठ गांव का चक्कर लगा रहा था. मामले की जांच में सामने आया है कि शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद महिला का पति था जिसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित और गांव के लोगों के सामने अपमानित करने के लिए ऐसा किया था. हद तो तब हुई जब घटनास्थल के आसपास मौजूद लोग इस पूरे तमाशे को बिना किसी विरोध के देख रहे थे.

महिला को पूरे गांव के सामने किया अपमानित

मामला झाबुआ के काकनवानी थाना क्षेत्र के बालावास गांव का है. यहां महिला को पूरे गांव के सामने बेइज्जत करने के लिए अमानवीय व्यवहार किया गया है. महिला का जबरन मुंडन कराया गया जिसके बाद उसके पति को उसके कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घूमवाया गया. शर्मनाक बात तो ये है कि वहां कई ग्रामीण खड़े थे लेकिन किसी ने भी इस कृत्य का ना ही विरोध किया ना ही महिला के साथ किए जा रहे बरबर्ता पर किसी ने एक आवाज उठाई.

इस बात की दी गई महिला को सजा

मिली जानकारी के अनुसार, महिला के खिलाफ अन्य युवक के साथ भागने का आरोप लगा है. महिला के पति और ग्रामीणों का कहना है कि महिला किसी दूसरे युवक के साथ घर से भाग गई थी जिसकी सजा उसे ऐसे दी जा रही है. महिला के साथ हुए इस दुर्व्यवहार में महिला का पति और अन्य ग्रामीण दोषी पाए गए हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद से मामला तूल पकड़ रहा है और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर सवाल खड़ कर रहा है.

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ये लोग हुए गिरफ्तार

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है. पुलिस ने पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं—74, 76, 85, 296(ए), 115(2), 351(3) और 3(5)—के तहत केस भी दर्ज किया है. झाबुआ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है, दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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