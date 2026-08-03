/एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे शख्स को देख भड़का युवक, घर में घुसकर दोनों को नग्न कर पीटा, महिला के दोस्त की मौत

घर में घुसकर दोनों को नग्न कर पीटा

घटना वाली रात आरोपी ने महिला को एक दूसरे शख्स जिसका नाम हरिराम के साथ देखा. इसके बाद वह अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और हमला कर दिया. आरोपियों ने दोनों को नग्न कर पीटा और घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया. गंभीर रूप से घायल हरिराम की इलाज के दौरान मौत हो गई. वह धार जिले के राजगढ़ इलाके का रहने वाला था और घटना के समय महिला के घर पर मौजूद था. घायल महिला ने बताया कि वह पहले मुख्य आरोपी देवा सिंघाड़ के साथ रिश्ते में थी, लेकिन कुछ समय पहले उससे अलग हो गई थी. इसके बावजूद वह उसे परेशान करता रहा. महिला और हरिराम के बीच प्रेम सबंध से नाराज होकर, देवा और उसके साथी उसके घर गए और इस अपराध को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.