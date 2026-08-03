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एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे शख्स को देख भड़का युवक, घर में घुसकर दोनों को नग्न कर पीटा, महिला के दोस्त की मौत

झाबुआ जिले के पेटलावद में शनिवार देर रात देवा सिंघाड़ नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके पुरुष साथी के साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोपियों ने मारपीट के दौरान दोनों पीड़ितों के कपड़े उतार दिए और इस अमानवीय हरकत का वीडियो भी बनाया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 03, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:52 AM IST
एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे शख्स को देख भड़का युवक, घर में घुसकर दोनों को नग्न कर पीटा, महिला के दोस्त की मौत

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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