/एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे शख्स को देख भड़का युवक, घर में घुसकर दोनों को नग्न कर पीटा, महिला के दोस्त की मौत

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद इलाके में प्रेम प्रसंग से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. शनिवार देर रात, कुछ लोग अटल बस्ती में एक महिला के घर पहुंचे और महिला व उसके पुरुष साथी पर हमला कर दिया. दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई. धार जिले के राजगढ़ इलाके का रहने वाला वह पुरुष हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला का अभी इलाज चल रहा है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.
झाबुआ में दिल दहला देनी वाली घटना
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य आरोपी देवा सिंघाड़ के पीड़िता के साथ पहले संबंध थे. हालांकि महिला ने कुछ समय पहले ही उससे दूरी बना ली थी और सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे. इसके बावजूद देवा उसे परेशान करता रहा. आखिरकार, शनिवार देर रात अटल बस्ती में बदले की भावना और सनक के चलते एक भयानक और चौंकाने वाली घटना को अंजाम दिया गया.
घर में घुसकर दोनों को नग्न कर पीटा
घटना वाली रात आरोपी ने महिला को एक दूसरे शख्स जिसका नाम हरिराम के साथ देखा. इसके बाद वह अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और हमला कर दिया. आरोपियों ने दोनों को नग्न कर पीटा और घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया. गंभीर रूप से घायल हरिराम की इलाज के दौरान मौत हो गई. वह धार जिले के राजगढ़ इलाके का रहने वाला था और घटना के समय महिला के घर पर मौजूद था. घायल महिला ने बताया कि वह पहले मुख्य आरोपी देवा सिंघाड़ के साथ रिश्ते में थी, लेकिन कुछ समय पहले उससे अलग हो गई थी. इसके बावजूद वह उसे परेशान करता रहा. महिला और हरिराम के बीच प्रेम सबंध से नाराज होकर, देवा और उसके साथी उसके घर गए और इस अपराध को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
एमपी में तेजी से बढ़े ऐसे मामले
मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें प्रेम संबंधों या पुराने रिश्तों से जुड़े विवाद हिंसक हो गए. हाल के वर्षों में इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर और छतरपुर जैसे जिलों में प्रेम संबंधों से जुड़े विवादों के कारण मारपीट, जानलेवा हमले और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं. हाल ही में छतरपुर में एक नवविवाहित व्यक्ति की पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था. इन घटनाओं ने राज्य में रिश्तों से जुड़े अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!