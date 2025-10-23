हीरो बनने की सनक में मुंह में रखकर फोड़े 7 रस्सी बम, आठवें ने फाड़ दिया जबड़ा; चेहरे के उड़ गए चिथड़े

Jhabua News: आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करने में लोग अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं. उन्हें इस बात की पूरी समझ है कि जो वे कर रहे हैं उससे उनकी जान जा सकती है लेकिन इंटरनेट पर वायरल और फेमस होने की चाह उन्हें ऐसे मोड़ पर ला देती है कि वे कहीं के नहीं बचते. कुछ ऐसा ही हुआ है झाबुआ के 18 वर्षीय युवक के साथ. जानबूझकर अपने मुँह में सुतली बम रखकर फोड़ने से वह बड़े हादसे का शिकार हो गया है. बम फूटने की वजह से उसके मुँह के चिथड़े उड़ गए हैं.

बम फोड़ना पड़ा जानलेवा

मामला झाबुआ जिले के बाछीखेड़ा गाँव का है. यहाँ एक युवक अपने मुँह में सुतली बम रखकर जला रहा था. उसने एक के बाद एक सात बम अपने मुँह में रखकर फोड़े थे. युवक के इस पागलपन को देखकर वहाँ कुछ लोग और भी मौजूद थे. कई लोग युवक के अजीबोगरीब करतब का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे हालाँकि आठवाँ बम फूटने का वीडियो ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जिसे देख किसी का भी दिल दहल जाएगा.

आठवें बम ने फाड़ दिया जबड़ा

युवक की पहचान रोहित नाम से हुई है. आठवाँ सुतली बम जैसे ही उसने अपने मुँह में रखा और उसे जलाया, इस दौरान हुई चूक ने युवक के चेहरे को बर्बाद कर दिया. आठवें बम में जैसे ही आग सुलगी, जोरदार धमाका हुआ और रोहित का जबड़ा पूरी तरह से उड़ गया. आनन-फानन में आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुँचाया.

डॉक्टर के भी उड़े होश

रोहित की हालत देख डॉक्टर के भी होश उड़ गए थे. पेटलावद अस्पताल से रोहित को रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक लगातार बम फोड़ रहा था, सोशल मीडिया पर हीरो बनने और खुद को कूल साबित करने के लिए उसकी यह होशियारी उस पर ही भारी पड़ गई. युवक जिस काम को डेयरिंग समझ रहा था, उसी ने उसके चेहरे को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया.. रिपोर्ट: उमेश चौहान, झाबुआ

