Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2972685
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हीरो बनने की सनक में मुंह में रखकर फोड़े 7 रस्सी बम, आठवें ने फाड़ दिया जबड़ा; चेहरे के उड़ गए चिथड़े

MP News: हीरो और कूल बनने के चक्कर में एक युवक बड़े हादसे का शिकार हो गया है. युवक बार-बार सुतली बम को अपने मुँह में रखकर फोड़ रहा था. ऐसा उसने सात बार किया लेकिन आठवीं बार में उसके चेहरे की दशा बिगड़ गई.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

jhabua news
jhabua news

Jhabua News: आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करने में लोग अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं. उन्हें इस बात की पूरी समझ है कि जो वे कर रहे हैं उससे उनकी जान जा सकती है लेकिन इंटरनेट पर वायरल और फेमस होने की चाह उन्हें ऐसे मोड़ पर ला देती है कि वे कहीं के नहीं बचते. कुछ ऐसा ही हुआ है झाबुआ के 18 वर्षीय युवक के साथ. जानबूझकर अपने मुँह में सुतली बम रखकर फोड़ने से वह बड़े हादसे का शिकार हो गया है. बम फूटने की वजह से उसके मुँह के चिथड़े उड़ गए हैं.

बम फोड़ना पड़ा जानलेवा
मामला झाबुआ जिले के बाछीखेड़ा गाँव का है. यहाँ एक युवक अपने मुँह में सुतली बम रखकर जला रहा था. उसने एक के बाद एक सात बम अपने मुँह में रखकर फोड़े थे. युवक के इस पागलपन को देखकर वहाँ कुछ लोग और भी मौजूद थे. कई लोग युवक के अजीबोगरीब करतब का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे हालाँकि आठवाँ बम फूटने का वीडियो ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जिसे देख किसी का भी दिल दहल जाएगा.

आठवें बम ने फाड़ दिया जबड़ा
युवक की पहचान रोहित नाम से हुई है. आठवाँ सुतली बम जैसे ही उसने अपने मुँह में रखा और उसे जलाया, इस दौरान हुई चूक ने युवक के चेहरे को बर्बाद कर दिया. आठवें बम में जैसे ही आग सुलगी, जोरदार धमाका हुआ और रोहित का जबड़ा पूरी तरह से उड़ गया. आनन-फानन में आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुँचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टर के भी उड़े होश
रोहित की हालत देख डॉक्टर के भी होश उड़ गए थे. पेटलावद अस्पताल से रोहित को रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक लगातार बम फोड़ रहा था, सोशल मीडिया पर हीरो बनने और खुद को कूल साबित करने के लिए उसकी यह होशियारी उस पर ही भारी पड़ गई. युवक जिस काम को डेयरिंग समझ रहा था, उसी ने उसके चेहरे को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया.. रिपोर्ट: उमेश चौहान, झाबुआ

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. झाबुआ की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

jhabua news

Trending news

jhabua news
मुंह में रखकर फोड़े 7 रस्सी बम, आठवें ने फाड़ दिया जबड़ा; चेहरे के उड़ गए चिथड़े
mp news
पुलिसकर्मी बने फर्जी शिकायतकर्ता, CM हेल्पलाइन पर दर्ज कराईं दर्जनों शिकायतें
Hanuman Dhara Mandir
लंका जलाने बाद हनुमान जी ने यहां शांत की थी पूंछ की जलन, आज भी बहती है शीतल जलधारा
mp news
MP बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में 9 उपाध्यक्ष
chhattisgarh news
जादू-टोना के शक में रूह कंपाने वाली वारदात, भतीजे ने बुआ को कुल्हाड़ी से काटा
indore news
पेंटहाउस में आग लगने के बाद दम घुटने से कांग्रेस नेता की मौत, पत्नी की हालत गंभीर
mp news
प्रेम-प्रसंग विवाद पर बवाल, कटनी में थाने पर हमला, पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा
raipur news
वर्दी पर दाग! SI की पत्नी ने सीनियर IPS पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, DGP से शिकायत
gwalior news
फौजी ने किया फर्जीवाड़ा! ट्रेन में यात्रियों को लूटा, सीट के नाम पर टिकट भी दिया
Mohan Yadav
किसानों को 0% पर लोन, अस्पतालों में बढ़ेंगे 800 बेड; मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला